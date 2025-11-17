El saxofonista Sandy Gabriel convoca a grandes voces en su aniversario

Sandy Gabriel celebra 15 años de su show en Escenario 360. ( SUMINISTRADA )

El saxofonista dominicano Sandy Gabriel celebrará el 15 aniversario de su tradicional espectáculo Sandy Gabriel & Amigos con una gala especial que tendrá lugar en Escenario 360, donde reunirá a figuras icónicas de la música dominicana para una noche cargada de interpretación, arreglos exclusivos y fusiones de alto nivel.

Desde su creación en 2010, Sandy Gabriel & Amigos se ha consolidado como una de las producciones musicales más destacadas del país. El espectáculo combina músicos de primera línea, invitados de renombre y una propuesta escénica que cada año evoluciona sin perder su esencia: la convivencia de géneros y generaciones alrededor de la calidad musical.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/22/noche-magica-concierto-de-nini-caffaro-y-pavel-nunez_1.jpg Pavel Núñez y Niní Cáffaro estarán en el concierto.

¿Quiénes serán los artistas invitados?

Para esta edición de aniversario, Sandy Gabriel contará con artistas de larga trayectoria y gran conexión con el público: Sergio Vargas, Maridalia Hernández, José Peña Suazo, Niní Cáffaro, Diomary "La Mala", Adalgisa Pantaleón y Pavel Núñez.

Cada invitado interpretará versiones especialmente arregladas para el espectáculo, bajo la dirección musical del propio Gabriel, respaldado por una banda compuesta por músicos de trayectoria internacional.

¿Qué novedades traerá la producción?

El concierto presentará un concepto escénico actualizado, con nuevos elementos visuales, iluminación ampliada y arreglos inéditos creados para esta gala.

Sandy Gabriel destacó que esta edición representa "un agradecimiento profundo al público y una celebración del talento dominicano, que durante 15 años ha sido el corazón de este proyecto".

La elección de Escenario 360 refuerza la intención de crear un espectáculo de cercanía, excelencia sonora y visibilidad total.

El recinto será transformado para acoger una producción a gran escala que, según la organización, apunta a ser una de las más importantes de la temporada artística.