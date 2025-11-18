Agotadas las boletas para el concierto de la cantautora Natalia Jiménez

Natalia Jiménez en una imagen posada utilizada para la promoción de su concierto en el país. ( SUMINISTRADA )

La cantautora Natalia Jiménez, reconocida por su poderosa voz y su estrecha conexión con la música regional mexicana, llegará este miércoles a la República Dominicana para presentar su espectáculo "La Jiménez" en la Sala Principal del Teatro Nacional, a las 8:30 de la noche.

Las boletas para el concierto, pautado para el jueves 20, se agotaron por completo.

Según informó la producción, encabezada por César Suárez Jr., todo está listo para recibir a la artista española, quien promete una puesta en escena deslumbrante y cargada de emotividad. El concierto incluirá interpretaciones magistrales del cancionero clásico de grandes leyendas, así como los éxitos que han marcado su trayectoria musical.

¿Qué incluirá el espectáculo de Natalia Jiménez?

El espectáculo contará con una producción majestuosa, sonido de primer nivel y una atmósfera visual diseñada para resaltar el carisma inconfundible de la intérprete. Jiménez adelantó que la noche será una experiencia inolvidable para sus seguidores, quienes podrán cantar a coro sus temas más emblemáticos.

La artista desplegará un repertorio variado que abarcará pop, música ranchera y mariachi. Además, rendirá homenaje a figuras esenciales de la música en español, reforzando la versatilidad que la distingue.

Exitosa trayectoria

Con una carrera consolidada y reconocida en el ámbito internacional, Natalia Jiménez demostrará nuevamente por qué es considerada una de las voces femeninas más imponentes de habla hispana. Su estilo interpretativo, cargado de pasión y fuerza escénica, ha traspasado fronteras y generaciones.

La artista ha sido galardonada en los premios Grammy y Latin Grammy, un reconocimiento al alcance de pocas intérpretes, y continúa expandiendo su legado con giras y espectáculos aclamados en toda América Latina.

Todo listo

Todo está preparado para que "La Jiménez" marque una noche inolvidable en el Teatro Nacional, donde la artista promete entregar una actuación vibrante que reafirmará su conexión con el público dominicano.