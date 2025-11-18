Ekléctico: el artista multifacético que apuesta por nuevos conceptos musicales

Ekléctico, en imagen promocional, como parte de su nueva etapa artística. ( SUMINISTRADA )

Ekléctico, nombre artístico del joven talento Erickson Javier Nova González, se consolida como una de las propuestas emergentes más versátiles de la escena urbana dominicana. Con apenas 24 años, el artista ha desarrollado una carrera multidisciplinaria como productor multimedia, diseñador gráfico, fotógrafo, videógrafo, productor musical, compositor y cantante, siendo esta última su mayor pasión.

A diferencia de quienes utilizan sus carencias como excusa, el artista afirma que haber crecido en un barrio fue su impulso para prepararse y dominar diversas áreas creativas. Su formación en diseño gráfico, fotografía, videografía y producción musical le ha permitido construir un sello propio y destacarse como un creador integral.

Desde los diez años, Ekléctico ha mantenido una conexión especial con la música. Hace un año decidió profesionalizar su carrera bajo el sello Lobo Music Group, que preside junto a Byron Polanco, con el manejo artístico de Edwardo Almonte.

Desde entonces, ha trabajado en el desarrollo de su sonido y en la presentación de propuestas visuales que buscan diferenciarse en una industria cada vez más competitiva.

¿Qué proyectos tiene Ekléctico para el futuro?

Entre sus próximos lanzamientos se encuentra el videometraje del tema Shooters, dirigido por BG Films. Se trata de una pieza audiovisual estilo película, con la que aspira a romper los esquemas tradicionales de los videoclips.

Además, el artista prepara su primera producción discográfica, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de abril del próximo año, coincidiendo con su cumpleaños.

¿Cuáles son las colaboraciones más destacadas de Ekléctico?

Ekléctico ha colaborado con figuras reconocidas del género urbano. Entre ellas, El Fother en el tema Facturando, LR en Modo Buitre, y Musicólogo en El Lambo.

También ha trabajado con los artistas boricuas Jamby el Favo y Galindo Again, alianzas que le han permitido expandir su presencia hacia el mercado internacional.

En su desarrollo como productor y compositor ha contado con el apoyo de nombres importantes en la industria, como NeonG, Nico Clínico, Franyer Beatz y Pitukey Wey, quienes han contribuido a fortalecer su propuesta musical.

Ekléctico continúa construyendo una carrera que combina creatividad, disciplina y visión, posicionándose como una apuesta fresca dentro del movimiento urbano dominicano.