Francisco Céspedes anuncia su "Tour de Bares" en República Dominicana

El cantautor cubano-mexicano Francisco Céspedes continúa en la República Dominicana con su Tour de Bares, una serie de presentaciones íntimas que lo reencuentran con un público que ha seguido su trayectoria durante más de dos décadas.

Este sábado 22 de noviembre se presentará en Lungomare Bar & Lounge, a las 9:00 de la noche, en una velada cargada de emoción, nostalgia y romanticismo frente al mar.

El artista llega al país acompañado de un equipo clave en esta propuesta: Pablo García, de Mariposas de Acero; Frandy Sax, de FSX Events; y José Rosado, en una alianza estratégica con el promotor y gestor cultural Raphy D´Oleo, quienes han impulsado esta experiencia musical cercana y cuidadosamente producida.

¿Qué canciones interpretará Francisco Céspedes?

Céspedes, una de las voces más distintivas del bolero contemporáneo, interpretará clásicos como Vida loca, Dónde está la vida, Pensar en ti y Hablo de ti, temas que lo han convertido en referencia obligada del romanticismo latino.

El concierto en Lungomare se desarrollará en un ambiente elegante e íntimo, ideal para quienes disfrutan del bolero, la balada, el jazz suave y los matices caribeños presentes en su música.

El músico mantiene desde hace años una estrecha relación con el público dominicano, que ha valorado su sensibilidad interpretativa y su estilo emocional. Su regreso marca una oportunidad especial para reconectar con los seguidores que han acompañado su carrera desde los años noventa.

¿Cuáles son las fechas del Tour de Bares en Santo Domingo?

· Viernes 21 de noviembre – Olis Room

– · Sábado 22 de noviembre – Lungomare Bar & Lounge

– Lungomare Bar & Lounge · Miércoles 27 de noviembre – Romeros Rest (a beneficio del Patronato Contra el Cáncer)

¿Quién es Francisco Céspedes?

Francisco Fabián Céspedes Rodríguez nació en Cuba en 1957. Inició estudios de medicina antes de dedicarse por completo a la música y formar parte de agrupaciones como la Orquesta Cubana de Música Moderna.

Su carrera como compositor alcanzó proyección internacional cuando Luis Miguel incluyó sus temas Pensar en ti (Aries, 1993) y Que tú te vas (Nada es igual, 1996).

El salto definitivo llegó en 1997, cuando obtuvo el segundo lugar en el Festival de Viña del Mar con Hablo de ti, representando a México, país donde luego se nacionalizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/18/pablo-garcia---full-aa7518cc.jpg Pablo García, productor, cantautor.

Un año después lanzó Vida loca, su primer álbum como solista, que logró Quíntuple Disco de Platino en España. Su segundo disco, ¿Dónde está la vida? (2000), consolidó su éxito en Latinoamérica, destacando en la telenovela La casa en la playa.

Su discografía incluye obras como Ay, corazón (2002), Dicen que el alma – Grandes éxitos (2004), Autorretrato (2005) y Con el permiso de Bola (2006), un homenaje a Bola de Nieve.

También prestó su voz al personaje Louis en la versión latina de La princesa y el sapo de Disney. En 2011 lanzó Más cerca de ti, un CD+DVD grabado en vivo, y en 2013 presentó Armando un Pancho, junto al maestro Armando Manzanero.