Romeo Santos enciende las redes con avance de su próximo lanzamiento

Romeo Santos activa expectativas con avance de su próximo álbum.

El popular artista estadounidense de ascendencia dominicana, Romeo Santos, compartió este jueves un video promocional desde su automóvil en el que ofrece un adelanto de su nueva producción discográfica titulada "Romeo Santos", cuyo estreno está previsto para el 28 de noviembre.

El material audiovisual fue publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde generó una rápida reacción entre sus seguidores.

El intérprete de bachata no reveló detalles adicionales sobre su próxima apuesta musical, que estará disponible en todas las plataformas digitales la semana próxima.

Para esta ocasión, el líder del grupo Aventura, cuya despedida se celebró en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, realizará un concierto en formato "listening party" el 26 de este mes para presentar en primicia el álbum en el Madison Square Garden de Nueva York, bajo la producción de Cárdenas Marketing Network Events.

Los boletos estarán disponibles a través de la emisora La X 96.3. Se espera que esta presentación marque el inicio de una nueva etapa en la carrera del artista, cuyo sexto disco como solista llevará su propio nombre.

¿Qué hizo Romeo Santos durante su ausencia?

Santos regresó a la actividad pública a finales de octubre, tras casi diez meses de ausencia en redes sociales. Durante la celebración del Día de Halloween en Estados Unidos, Romeo volvió a ser tema de conversación al disfrazarse del inolvidable Ace Ventura , personaje interpretado por Jim Carrey en la popular comedia de los años noventa, gesto con el que aprovechó para anunciar la salida de su nuevo disco.