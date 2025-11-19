×
Caramelos de Cianuro volverá a encender Santo Domingo

El grupo de rock venezolano promete una noche para rockear, recordar y vibrar en Hard Rock Café

    Caramelos de Cianuro volverá a encender Santo Domingo
    Caramelos de Cianuro ha dejado su huella con un sonido que evolucionó desde el rock alternativo hacia una identidad propia. (FUENTE EXTERNA)

    Caramelos de Cianuro regresa a la ciudad con toda su energía este 30 de noviembre en Hard Rock Café Santo Domingo, y si creciste escuchando su música, prepárate: esta será una noche para cantar a todo pulmón.

    La presentación llega de la mano de Auras Society y PAK Productions, que unen fuerzas para darle a la capital un concierto con sello propio, pensado para revivir momentos, despertar nostalgia y entregar un show con la calidad que merece una banda icónica del rock venezolano.

    Con un montaje al nivel de los grandes escenarios, la velada promete reunir tanto a los fans dominicanos como a la vibrante comunidad venezolana residente en el país.

    La idea es simple: un encuentro donde la música, la vibra y los recuerdos hagan lo suyo. "Es una banda que marcó una época en nuestra adolescencia y queríamos hacer esto realidad para compartirlo con el público dominicano y la comunidad venezolana en RD", expresaron los organizadores.

    Una banda de larga data

    Formada en Caracas en 1991, Caramelos de Cianuro -o simplemente CDC- ha dejado su huella con un sonido que evolucionó desde el rock alternativo hacia una identidad propia.

    Su trayectoria va desde temas emblemáticos como Nadando a través de la galaxia hasta la etapa más reciente con el disco "Control" (2021), grabado en Buenos Aires y nominado a los Latin Grammy como Mejor Álbum de Rock.

    Un trabajo que marcó su regreso a la escena en formato dúo y que incluye colaboraciones de músicos de renombre en Latinoamérica.

    Así que si quieres ser parte de este reencuentro con el rock que definió a una generación, ya lo sabes: la cita es a las 8:00 p. m. en Hard Rock Café Santo Domingo, en Blue Mall.

    • Las últimas boletas están disponibles en ticketmax.com.do. ¡Corre antes de que se agoten!
