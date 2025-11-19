Miguel Bosé desempolva un amor del pasado y sorprende con un desnudo de juventud

Miguel Bosé en su reciente gira por Estados Unidos, "Importante tour 2025". ( FUENTE EXTERNA )

Miguel Bosé volvió a sacudir las redes con una publicación cargada de nostalgia, confesiones y una buena dosis de intensidad emocional.

El cantante compartió en Instagram y X un desnudo en blanco y negro de su juventud, acompañado de un fragmento de su libro Historia secreta de mis mejores canciones, donde cuenta la verdadera historia detrás de Nena, uno de sus temas más emblemáticos.

Declaraciones sin filtro

En su post, Bosé revela que esta canción nació de una relación tan apasionada como inolvidable. Y lo cuenta sin filtros:

"Érase una vez, una de tres o cuatro años atrás, que hubo una novia costarricense, con la que tuve una relación tórrida. En muchos aspectos se supo hacer inolvidable. Rompimos queriéndonos mucho, pero por esas cosas de la vida, nos fuimos alejando. Cuando arranqué las escrituras de este álbum, ella seguía viva en mi memoria. Lo estuvo durante mucho tiempo, muchísimo, de hecho, aún lo está. A ella dediqué esta canción...".

El artista detalla cómo esta mujer marcó un antes y un después en su vida amorosa, al punto de convertirse en la referencia contra la que, confiesa, comparó a todas las que llegaron después.

Con lirismo y una memoria sorprendentemente nítida, describe su forma de caminar, su piel, su voz, y esa mezcla de dulzura e indomable carácter que lo dejó atrapado durante años.

Más adelante, recuerda escenas de pura intensidad:

"¡Oh, Dios... cuánto adoraba levantarla en vilo y hacerla girar contra el azul infinito! Ella reía y reía, mientras se iba deslizando a tierra, para terminar atándonos en abrazos de infinitos besos."

Bosé también evoca detalles íntimos de su mirada, su cabello cuidado con aceites, y una pasión que —según él— parecía tener raíces profundas e inconfesables:

"En algún momento en medio del amor me quedaba mirándola fijo a los ojos... y algo había en ellos que jamás pude descifrar... Y ese algo demandaba ser amado sin límites, sin tregua."

Concluye con una frase que resume la magnitud de ese vínculo:

"Ella era mi nena. Mejor escrito... mi Nena, la de mi corazón".

Con esta publicación, Miguel Bosé no solo rescata un momento crucial de su vida, sino que también invita a sus seguidores a mirar el origen emocional de una de sus canciones más queridas.

Una mezcla de nostalgia, confesión y memoria que demuestra que algunas historias, por más que pase el tiempo, nunca terminan de cerrarse.



