Christian Nodal obtiene victoria en su batalla legal contra Universal Music

El cantante mexicano Cristian Nodal habló con la prensa a la salida de la audiencia en México. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante y compositor mexicano Christian Nodal obtuvo una victoria importante en el proceso legal que mantiene contra su antigua disquera Universal Music, luego de una audiencia maratónica de más de 17 horas celebrada en México.

El caso, que incluye acusaciones de presunta falsificación de documentos y disputa por los derechos de cerca de 50 canciones de sus primeros discos, continúa generando un amplio debate en la industria musical.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Nodal llegó a los juzgados federales a las dos de la tarde del día anterior, evitando declaraciones a la prensa. El ambiente se tensó brevemente cuando se produjo un pequeño incidente entre equipos de comunicación presentes, aunque sin mayores consecuencias.

El artista ingresó finalmente a la sala de audiencia, en la que permaneció junto a sus padres durante toda la jornada.

A la salida, cerca de las siete de la mañana del día siguiente, el intérprete de Adiós amor se mostró aliviado y satisfecho por el resultado.

"Siempre he creído en la justicia. Soy fiel creyente de que los hechos son más que las palabras", expresó ante los periodistas. "Estuvimos aquí 17 horas. Valió la pena. Satisfactoriamente, no fuimos vinculados".

Durante la noche, el equipo de prensa del artista distribuyó alimentos entre los reporteros que permanecieron en las afueras del tribunal, un gesto que fue agradecido por los medios presentes.

¿Qué originó el conflicto legal?

El pleito entre Christian Nodal y Universal Music comenzó en 2021, cuando el artista decidió no renovar su contrato con la disquera. Según explicó, la ruptura se produjo por discrepancias en el manejo de sus producciones y derechos autorales.

A partir de ese momento, ambas partes iniciaron procesos judiciales. Nodal demandó para recuperar los derechos de unas 50 canciones pertenecientes a sus tres primeros álbumes. Universal Music y su empresa asociada, denominada Responde, contrademandaron al artista, alegando presunta falsificación de documentos y manipulación de contratos.

La decisión alcanzada en la reciente audiencia fue considerada un triunfo para el artista, aunque sus abogados advirtieron que el litigio continúa por la vía civil.

¿Qué implica esta victoria para Nodal?

En sus declaraciones, Nodal insistió en que seguirá defendiendo su obra con determinación y transparencia.

"Mi música es mi vida, y nadie tiene derecho a apropiarse de ella con engaños", afirmó. "Esto apenas es una parte del proceso, pero vamos a seguir hasta que se haga justicia por completo".

Agregó que su caso puede ayudar a otros artistas en situaciones de desventaja contractual. "Si quieren artistas de mi calibre hacia atrás, lo justo es que tengan contratos dignos y con respeto. Eso es lo mínimo que se puede pedir", enfatizó.

¿Por qué es relevante este caso en la industria musical?

Especialistas del sector consideran que el proceso podría sentar un precedente para la contratación de talentos jóvenes en géneros como el regional mexicano, que hoy domina las plataformas digitales y los escenarios internacionales.

La prolongada disputa también reaviva discusiones sobre prácticas contractuales entre grandes disqueras y artistas emergentes, una problemática que ha sido denunciada durante décadas por distintos intérpretes latinoamericanos.

¿Cómo continúa la carrera de Nodal?

A pesar del desgaste que implica una batalla jurídica de este alcance, Christian Nodal mantiene su calendario musical. El artista retomará en los próximos días sus compromisos de gira por América Latina y Estados Unidos.

El caso seguirá su curso en instancias civiles, donde aún deben resolverse las reclamaciones de ambas partes sobre derechos musicales y contratos previos.