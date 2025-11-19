"Vivir a todo dar" del cantautor Miguel Braho se presenta con éxito

Miguel Braho durante su presentación de "Vivir a todo dar" en Acrópolis Business Mall, donde compartió reflexiones sobre propósito, fe y resiliencia. ( SUMINISTRADA )

Santo Domingo. El concepto motivacional Vivir a todo dar, creado y dirigido por Miguel Braho, se presentó con éxito en las instalaciones de Acrópolis Business Mall, donde decenas de asistentes participaron en una experiencia centrada en propósito, fe, resiliencia y bienestar emocional.

Con una propuesta diseñada para reflexionar sobre los pilares fundamentales de la vida, el evento conectó con un público que buscaba herramientas para el crecimiento personal y la fortaleza emocional.

La conducción del encuentro estuvo a cargo de la comunicadora Jen Sánchez, quien acompañó al público en un recorrido por los fundamentos del proyecto: la conexión con Dios, el autoconocimiento, el valor de la familia, la construcción de relaciones humanas, el propósito laboral y la capacidad de sobreponerse a la adversidad.

Durante dos horas, Miguel Braho desarrolló siete pensamientos clave que invitaron a los presentes a adoptar una visión renovada y consciente de su camino personal. Cada idea estuvo acompañada de anécdotas, ejercicios mentales y momentos de introspección.

¿Qué emociones despertó el evento?

El evento incluyó intervenciones musicales con los temas Trauma, Salvado por el Café y una versión acústica del tema oficial "Vivir a todo dar", elementos que reforzaron la atmósfera emocional del encuentro.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/whatsapp-image-2025-11-19-at-35145-pm-1-46590ef4.jpeg Miguel Braho firma autógrafos y dedica mensajes personalizados a los asistentes luego de su presentación en Acrópolis Business Mall. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/19/whatsapp-image-2025-11-19-at-35146-pm-b0abbbb7.jpeg Jen Sánchez y Miguel Braho compartiendo con parte del público tras la presentación del proyecto motivacional "Vivir a Todo Dar" en Acrópolis Business Mall.

Los asistentes destacaron la claridad del mensaje, la carga humana del contenido y la sensibilidad con que Braho abordó temas como el perdón, la fortaleza espiritual, la construcción del legado familiar y la importancia de levantarse tras cualquier obstáculo.

¿Cuál fue la conclusión del evento?

La actividad concluyó con un ambiente de celebración y reflexión que dejó al público con la expectativa de nuevas presentaciones de este proyecto motivacional. "Vivir a Todo Dar" se consolidó como una propuesta formativa y humana con alto impacto en quienes buscan crecimiento, equilibrio y claridad en medio de los desafíos actuales.

El éxito de la jornada posiciona a Miguel Braho como una de las voces más destacadas en el ámbito de la motivación y el desarrollo personal en la República Dominicana.