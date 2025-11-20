El merenguero Aramis Camilo cierra la Semana de la Moda Latina en Warner Theatre

Aramis Camilo durante su presentación en el cierre de la Semana de la Moda Latina en el Warner Theatre de Washington. ( SUMINISTRADA )

Aramis Camilo, conocido como El padrino del merengue, protagonizó una noche histórica al convertirse en el primer artista dominicano en cerrar la Semana de la Moda Latina en el icónico Warner Theatre de Washington, D.C., un recinto con capacidad para 1,847 personas que ha recibido a figuras legendarias como Frank Sinatra, Prince, Jay-Z y Bob Dylan.

El espectáculo de clausura, presentado el 19 de noviembre de 2025, elevó la presencia cultural dominicana en un escenario vinculado al prestigio de la Warner Bros.

La actuación especial de Camilo se convirtió en una celebración vibrante que fusionó moda, música y cultura latina, inscribiendo su nombre y el de la República Dominicana en la historia del emblemático teatro.

La producción estuvo liderada por Aramis Rafael Camilo, presidente de Panthera Records USA, en colaboración con la empresaria dominico-estadounidense Sobeidy Vidal, presidenta del Latin Fashion Week. Juntos ejecutaron una puesta en escena de alto nivel que marcó un antes y un después para la representación dominicana en los grandes circuitos culturales de Estados Unidos.

La noche contó con la participación especial de la joven artista urbana Wini Art, quien aportó energía, baile y frescura al espectáculo.

¿Qué significa este cierre para el artista?

Para Aramis Rafael Camilo, producir este cierre representó "un sueño cumplido" y una oportunidad para llevar la bandera dominicana a un escenario de renombre mundial. El artista evocó además el histórico momento de 1986, cuando actuó junto al diseñador Óscar de la Renta en una gala para la primera dama de Estados Unidos, Nancy Reagan.

"Esta noche en el Teatro Warner no solo representé a mi país, sino a toda nuestra cultura latina. Es un honor cerrar la Semana de la Moda Latina en un escenario que ha visto a leyendas de nuestra era", expresó el artista.

Por su parte, Sobeidy Vidal destacó la importancia del hito. "Vimos la oportunidad de combinar moda, música y cultura bajo un mismo techo, con la elegancia que caracteriza a Panthera Records y al Latin Fashion Week. Ha sido un privilegio producir este momento histórico", indicó.

¿Qué plataformas impulsan la cultura latina?

Panthera Records USA, fundada por Aramis Rafael Camilo, se consolida como una compañía discográfica y de producción enfocada en promover la música latina con visión global y raíces dominicanas. La empresa desarrolla artistas emergentes, produce espectáculos y trabaja con figuras de la moda y la cultura.

Latin Fashion Week, presidido por Sobeidy Vidal, es una plataforma líder en Estados Unidos dedicada a promover la moda latinoamericana, conectando talento, diseño e identidad cultural.

El cierre de la Semana de la Moda Latina marca un nuevo capítulo para la proyección internacional del merengue y para la representación artística dominicana en escenarios de gran prestigio.