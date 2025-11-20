"Herido, pero caminando", el nuevo tema del Grupo Grace

Grupo Grace ha estrenado su más reciente tema, "Herido, pero caminando". ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo Grace ha estrenado su más reciente tema "Herido, pero caminando", una balada de adoración que se puede encontrar en todas las plataformas digitales y que cuenta con la autoría de Hidequel Sebastian, Rafael Tejada, David Lewis y la también popular cantante Génesis Colón.

Además, el arreglo musical estuvo a cargo de David King y el propio Tejada.

"Deseamos mostrar a las personas que, a pensar de los procesos y las pruebas, no debemos detenernos, que debemos continuar luchando, avanzando y confiando en que Dios es quien va delante de nosotros", informó David Lewis, líder y vocalista.

En ese mismo tenor, Tejada, quien es vocalista y guitarrista, junto a Frank Soriano, bajista, detallaron que con el inspirador audiovisual de la productora Grenn Films, buscaron "continuar trabajando la línea de los live, para mantener el acercamiento con las personas y sentir lo que experimentan en sus corazones".

De igual manera, con esta nueva propuesta musical, la agrupación internacional apuesta a continuar "dando fe, aliento y esperanza a quienes más lo necesitan", externó Eliezer Minaya, baterista.

Asimismo, como planes futuros, Lewis y Tejada explicaron que proseguirán "trabajando en sus tours, lanzando nueva música y proyectar nuestra disquera Altar Music".

Más sobre el Grupo Grace

Este ministerio ha logrado una amplia presencia en redes sociales, contando con más de medio millón de suscriptores en YouTube, casi medio millón de seguidores en Instagram y casi 200 mil en Facebook.

Además, lidera la misión Altar, un evento multitudinario que se realiza anualmente desde hace cuatro años, congregando a miles de adoradores y conferencistas internacionales para enseñar sobre la adoración genuina.

La gira Altar ha recorrido Latinoamérica y Estados Unidos durante tres años consecutivos, consolidando su impacto en la música cristiana.

Grupo Grace afirma que sus logros se deben a la oración constante y al trabajo en equipo, y se identifican como la generación de adoradores que no se contaminará con lo que el mundo ofrece. Su lema oficial es: "En el altar le conocimos, en el altar nos quedaremos".

