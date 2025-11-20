Manerra cautiva a sus fans con un concierto cargado de energía y sentimiento

Manerra reunió a un público de todas las edades en un concierto que celebró la bachata, el merengue y el bolero. ( FUENTE EXTERNA )

Manerra volvió a hacer de las suyas en Escenario 360, donde ofreció un concierto que todavía resuena entre quienes llenaron la sala de principio a fin.

La noche comenzó con un opening electrizante al ritmo de "Todo me da igual", que marcó el tono de lo que sería una presentación cargada de energía, sentimiento y ese estilo cálido que ya es sello del artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/img3115-ed7134a2.jpg

La producción estuvo bajo la dirección del empresario Billy Hasbún, de VP Entertainment, quien apostó por un montaje moderno: pantallas gigantes con visuales cuidados, un sonido impecable y una banda que acompañó cada tema con precisión y mucha alma.

Desde el primer momento, la conexión con el público fue inmediata. "Esta noche es para ustedes... gracias por estar aquí, familia querida", dijo Manerra, dejando claro que todos eran parte de la celebración.

Todos sus éxitos

El repertorio fue un viaje por sus grandes favoritos. "La canción de la hora", "Almohadilla", "Flor de Azucena", "Un besito por el río" o "Vestida de flores" desataron aplausos y cantos espontáneos entre los asistentes.

Pero uno de los momentos más emocionantes llegó con la participación de Nathalie Hazim y Gabriel Pagán, invitados especiales que abrazaron la música de Manerra con complicidad y entusiasmo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/dsc0731-dc84eab4.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/dsc0915-5d968d53.jpg

La noche también guardó una sorpresa emotiva: un mensaje en pantalla de Adalgisa Pantaleón, quien expresó su cariño y admiración. "Estoy feliz de ver cómo llevas una carrera maravillosa. Te bendigo en el nombre de Jesús", dijo la icónica artista, arrancando una ovación.

Temas como "Mantequilla y café", "Como la luna", "Vida", "Constanza", "Perla del Sur", "Mesita de noche" y "Bonita" completaron un listado que celebró los seis años de carrera del cantautor.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/img3112-cdfb363b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/img3116-62a67e4f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/img3118-d3cc836e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/img3117-15b3bccc.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/dsc0869-6287a8c7.jpg

Manerra, visiblemente conmovido, agradeció el apoyo del público desde sus inicios en 2019 y cerró la noche reafirmando por qué hoy es una de las voces más queridas de la escena dominicana.

Una presentación redonda, cálida y profundamente dominicana: así fue la noche en la que Manerra brilló en Escenario 360.



