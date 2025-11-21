Bad Bunny arranca en RD su gira mundial "Debí tirar más fotos"

Concierto de Bad Bunny en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte la noche del viernes 21 de noviembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana se convirtió en el epicentro de la música urbana con el inicio este viernes de la esperada gira mundial "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo.

Tras el éxito de su residencia de 31 conciertos en Puerto Rico, el "Conejo Malo" eligió a Quisqueya como punto de partida de su recorrido global.

Intro del concierto

Con un intro espectacular, grabado por dos jóvenes desde un barrio dominicano y con la jerga criolla que hizo sentir al público parte del concepto, así comenzó la experiencia que repite gran parte de la estética lograda de la residencia de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico.

Hizo uso de la esencia latina y caribeña -y no urbana- al dar inicio a ritmo de salsa, y con orquesta en vivo, el éxito "La mudanza". También interpretó "Callaita".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/22/whatsapp-image-2025-11-21-at-102240-pm-7b4ce89a.jpeg Bad Bunny en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. (FUENTE EXTERNA)

Entrada de Bad Bunny

"Quiero una bulla que se escuche allá en Puerto Rico", fueron las primeras palabras de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista de 31 años, ante un estadio en su total capacidad, repleto de dominicanos y extranjeros.

La banda de salsa Los Sobrinos y Los Pleneros de la Cresta son los grupos musicales que le acompañan el escenario, tocando los ritmos de salsa, bomba y plena, que Bad Bunny rescata en su premiado álbum DTMF.

Con "Vueltita" llegó la primera invitada Chuwi, quien también sirvió de telonera.

"Gracias por tanto RD. Desde que llego aquí me siento en casa", continuó el "Conejo Malo" ante un público eufórico.

Tras terminar su residencia en el Coliseo de Puerto Rico, Quisqueya está en boca de todos por ser la primera ciudad que pisa para su tour que lo llevará hasta el 2026 por América Latina, Europa, Asia y Australia.

La segunda función de Bad Bunny en RD sigue este sábado 22 de noviembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Te puede interesar Bad Bunny comparte su "Casita" y alma con República Dominicana

Daniela Pujols Apasionada por el arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.