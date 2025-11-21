La joven cantautora Cristina Casado presenta su nuevo sencillo "Don´t ask don´t tell"

Miami. La artista dominicana Cristina Casado dio a conocer este viernes su nuevo sencillo Don´t ask don´t tell, una entrega cargada de vulnerabilidad, fuerza y una narrativa emocional centrada en el cierre de ciclos y el autodescubrimiento.

Con este lanzamiento, la joven cantante continúa consolidándose como una de las voces más prometedoras del pop alternativo. En Don´t ask don´t tell, Casado explora el momento en que las memorias pesan más que la presencia de quien está frente a ti.

La línea memories are more real than you standing there —las memorias son más reales que tú parado ahí— se convierte en el eje del relato, donde la claridad sustituye al dolor y la despedida deja de ser un padecimiento para transformarse en una liberación. La canción resume un sentimiento contundente: his loss.

¿Cómo es el videoclip de Don´t ask don´t tell?

El estreno llega acompañado de su videoclip oficial, una pieza visual que presenta a Cristina con una imagen más firme y segura. En el video, aparece vistiendo un traje rojo mientras se aplica lipstick y deja marcas en un espejo, un gesto simbólico que representa un amor que ha quedado atrás.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/cristina-casadojpg-45f0dcc5.png Cristina Casado continúa con la promoción de su carrera artística.

Las imágenes alternan escenas coquetas y poderosas en el presente con recuerdos cálidos junto a su expareja, contrastando la dulzura del pasado con la determinación del presente.

En un cuarto iluminado con velas y luces suaves, la artista se enfrenta a sí misma en un momento introspectivo que acompaña la evolución emocional del tema. El cierre con un teléfono sonando deja abierta la pregunta sobre quién realmente perdió a quién, reforzando la narrativa de empoderamiento que acompaña la canción.

De la producción

Dirigido por Ninarts y producido por Nido Films, el videoclip destaca por su estética cinematográfica y por continuar la construcción del universo visual de la cantante, quien ya había sorprendido con Oxymoron, su lanzamiento anterior.

ConDon´t ask don´t tell, Cristina Casado reafirma que su música nace del corazón, pero también de la seguridad de saber quién es y hacia dónde se dirige. Su nueva propuesta la muestra más fuerte, decidida y madura, consolidándola como una figura emergente que merece ser seguida de cerca.