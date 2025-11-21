Francisco Céspedes y Román Mosteiro destacan en conciertos de este fin de semana

El cantautor cubano Francisco Céspedes estrena su gira en el país este fin de semana. ( SUMINISTRADA )

Este fin de semana, el público tendrá la oportunidad de disfrutar varias propuestas en la escena local. A continuación, las recomendaciones de Tiempo Libre.

¿Qué eventos culturales se destacan este fin de semana?

Francisco Céspedes, el cantautor cubano-mexicano, sigue recorriendo la República Dominicana con su Tour de Bares, una serie de presentaciones íntimas que lo acercan nuevamente a un público que lo ha acompañado por más de dos décadas.

El artista presentará una experiencia musical cálida y muy cuidada, donde no faltarán clásicos como Vida loca, Dónde está la vida y Pensar en ti, temas que lo han convertido en referencia del romanticismo latino. Fecha: sábado, 9:00 p.m., en Lungomare Bar & Lounge.

Candestino

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/whatsapp-image-2025-11-20-at-43214-pm-a37cbe21.jpeg

Amor, música y solidaridad se entrelazarán con la llegada de un concierto distinto, de esos que dejan huella... en el corazón y también en las patitas. Por primera vez en el país, el cantautor español Román Mosteiro trae un espectáculo pensado para disfrutar en compañía de los perros, convirtiendo la música en un punto de encuentro entre humanos y peludos.

La actividad será gratuita, abierta para toda la familia y solidaria: se podrán hacer donaciones a beneficio de las fundaciones Rescued By Love RD y La Merced. Fecha: Sábado, 5:00 p.m., Parque Iberoamérica, gratis.

Dos viejos pánicos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/imagen-e-o-juntos-1-7c6bf4fa.jpg

Dirigida por el teatrista Raúl Martín, vuelve a cobrar vida esta puesta en escena del célebre escritor y dramaturgo cubano Virgilio Piñera. Producida por DW Producciones, el autor se sumerge con ironía afilada y lucidez filosófica en los miedos que nos acechan, la decadencia inevitable y ese sinsentido que a veces envuelve la vida.

El resultado es una obra que provoca, inquieta e invita a reírse de nuestras propias sombras. Fecha: viernes y sábado, 8:30 p.m.; y domingo, 6:30 p.m.. Sala Ravelo, del Teatro Nacional. Uepa Tickets.

Centro Cultural Taíno

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/20/whatsapp-image-2025-11-20-at-43215-pm-6062dd2a.jpeg

Por su primer aniversario, este centro cultural celebra tres días para disfrutarlo como nunca: arte, historia y cultura... totalmente gratis.

Esta es la última semana para visitar la exposición temporal Maestros de las artes visuales de la Colección del Banco Popular; si la has ido posponiendo, este es el momento.

Y el sábado habrá una visita guiada por Marianne de Tolentino, oportunidad única para recorrer la muestra con una de las grandes voces del arte dominicano. Fecha: de viernes a domingo, 9:00 a.m.-6:00 p.m., Casa del Cordón.