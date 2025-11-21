Fanáticos llegan en masa al estadio Olímpico para el concierto de Bad Bunny

Fanáticos de Bad Bunny ingresando al Estadio Olímpico Félix Sánchez para el concierto. ( STEPHANIE HILARIO SOTO )

Fanáticos dominicanos se dan cita en masa desde tempranas horas de este viernes a la primera de dos funciones del estreno de la gira mundial del artista puertorriqueño Bad Bunny, "Debí tirar más fotos", en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Entre los temas más esperados por los dominicanos citaron: "DTMF", "Voy a llevarte pa' PR", "Baile Inolvidable", "Perfumito Nuevo", "Eoo", "Veldá", entre otros.

El espectáculo, que se extenderá por casi tres horas, cuenta con una escenografía que emula casi en su totalidad lo visto en la residencia en Puerto Rico.

Novedades de los shows

Sin embargo, estos dos shows contarán con una particularidad bastante novedosa y es que habrá un área llamada "Fan Pit", que está dentro del escenario, y otra detrás llamada "Los Vecinos".

La segunda función, que también está vendida será este sábado en el mismo lugar y a la misma hora.

Vestimenta

Los seguidores del "Conejo Malo" han seguido al pie de la letra el concepto de este nuevo álbum "Debí tirar más fotos": la alusión a lo tradicional en las vestimentas campesinas.

En las mujeres destacan las faldas largas a lo jíbaro, corsés, croptops, blusas agua de lluvia y, los hombres, con el sombrero llamado pava, camisas y pantalones anchos, han sido parte de la creatividad vista entre la gente.

Los colores patrios rojo, azul y blanco resaltan en los looks.