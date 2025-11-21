×
Bad Bunny

Outfits caribeños y campesinos destacan en seguidores de Bad Bunny

Los colores patrios rojo, azul y blanco resaltan en los looks

  • Stephanie Hilario Soto - Twitter
Expandir imagen
Outfits caribeños y campesinos destacan en seguidores de Bad Bunny
Vestimenta de un grupo de fanáticas de Bad Bunny. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Los seguidores de Bad Bunny que asisten al concierto de este viernes en Santo Domingo adoptaron fielmente el concepto de su nuevo álbum, "Debí tirar más fotos", incorporando en sus atuendos elementos inspirados en la vestimenta tradicional campesina de Puerto Rico y República Dominicana.

Entre las mujeres destacan las faldas largas de estilo jíbaro, corsés, crop tops y blusas "agua lluvia".

En el caso de los hombres, los sombreros de cana, junto con camisas y pantalones anchos, forman parte de la creatividad que se aprecia entre el público. Los colores patrios —rojo, azul y blanco— también predominan en los atuendos de los fanáticos que asisten al Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Expandir imagen
Asistentes al conciero de Bad Bunny en Santo Domingo el viernes 21 de noviembre de 2025.
Asistentes al conciero de Bad Bunny en Santo Domingo el viernes 21 de noviembre de 2025. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)
Expandir imagen
Fanáticos de Bad Bunny.
Fanáticos de Bad Bunny. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)
Expandir imagen
Infografía
(DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)
Expandir imagen
Infografía
(DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)
Expandir imagen
Infografía
(DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)
Expandir imagen
Infografía
(DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)
Orgullo de su tierra

Con la bandera representada en la ropa, llevada como capa y pintada de todas las formas, los asistentes representaron el "orgullo por su tierra".

  • Todo esto ha sido el ambiente antes de la función, que tiene un promedio de duración de casi tres horas.

Abre la gira mundial

El concierto de este viernes abre la gira mundial "Debí tirar más fotos" del "Conejo Malo". La segunda entrega en el país es este sábado en el Olímpico. 

Periodista dominicana egresada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). También es locutora, maestra de ceremonias y modelo, así como conductora y productora de su propio espacio digital Acceso VIP.