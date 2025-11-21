República Dominicana lista para gozar el "DeBÍ Tirar Más Fotos World Tour" de Bad Bunny

La esperada gira mundial de Bad Bunny arranca esta tarde en el Estadio Olímpico, con experiencias y activaciones especiales. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana se prepara para recibir el espectáculos más esperado del año con el inicio, este viernes, del "DeBÍ TiRAR Más FOToS World Tour", la nueva gira mundial del fenómeno global Bad Bunny.

El Estadio Olímpico será el escenario donde arrancará oficialmente este recorrido internacional, marcando un hito para el país y la región.

Las producción a cargo de Gamal Haché anunciaron que las puertas del recinto abrirán a las 5:00 de la tarde, para que los asistentes puedan disfrutar desde temprano de experiencias visuales, activaciones, zonas especiales y dinámicas preparadas en los alrededores del estadio, en un ambiente diseñado para ofrecer una vivencia única antes del espectáculo principal.

Gamal explicó que se ha dispuesto de un gran dispositivo de seguridad que cuenta con personal privado y asistencia de servicios de emergencia que estarán disponibles para garantizar dos noches de conciertos seguras, ordenadas y a la altura de la magnitud del evento.

Gran respaldo

Este concierto cuenta con el respaldo de importantes marcas patrocinadoras como Hennessy, Heineken, Ron Brugal, Visa y Banreservas, que prometen aportar a una producción de clase mundial bajo el sello Gamal™?, liderada por el empresario Gamal Haché, responsable de haber traído al país los shows más importantes de los últimos años.

Tras agotar más de 400,000 boletos durante su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" en Puerto Rico, calificada por medios como Billboard, El Nuevo Día, EFE y The Washington Post como un proyecto cultural sin precedentes, la expectativa global por el inicio de esta gira es enorme, y República Dominicana será el punto de arranque.

Los organizadores exhortaron al público a llegar temprano, ya que el espectáculo está programado para iniciar puntualmente a las 9:00 de la noche.

El "DeBÍ TiRAR Más FOToS World Tour" lleva el nuevo álbum de Bad Bunny a escenarios de América Latina, Europa, Asia y Oceanía, con 23 fechas confirmadas hasta julio de 2026.

La segunda función en Santo Domingo será mañana sábado, reafirmando el país como una plaza clave para la música a gran escala en la región.