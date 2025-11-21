Rutas alternas y desvíos por los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Olímpico

Bad Bunny se presenta este viernes y sábado en el Estadio Olímpico como parte del inicio de su nueva gira mundial. ( SUMINISTRO )

El Gabinete de Transporte, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), informó la activación de un plan especial de movilidad por los conciertos que ofrecerá el intérprete urbano puertorriqueño Bad Bunny este viernes 21 y sábado 22 de noviembre en el entorno del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Las autoridades explicaron que estas medidas buscan garantizar la fluidez vehicular, prevenir congestiones y asegurar una movilidad segura durante ambos días de actividades.

Para evitar el perímetro afectado, el Gabinete de Transporte recomendó utilizar, a partir de las 3:00 de la tarde, vías alternas como la avenida México, la avenida Abraham Lincoln, la avenida Independencia, la avenida George Washington, la avenida Delgado y la avenida Leopoldo Navarro, además de otras rutas fuera del polígono inmediato del Centro Olímpico.

Estas alternativas permitirán desviar el tráfico y facilitar los desplazamientos en el Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/21/whatsapp-image-2025-11-21-at-15702-pm-17181494.jpeg Las rutas establecidas por las autoridades.

Como parte del plan, no se permitirá el estacionamiento en las avenidas Máximo Gómez, 27 de Febrero, John F. Kennedy y Ortega y Gasset. Tampoco estará permitido ocupar las aceras ni permanecer en la vía pública.

El acceso vehicular dentro del Centro Olímpico estará estrictamente limitado a actividades deportivas y labores internas, por las puertas ubicadas en las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero.

Los autobuses procedentes del interior, así como los vehículos de tour-operadores, solo podrán desmontar pasajeros en el entorno, preferiblemente por la avenida John F. Kennedy.

¿Cómo ocurrirán los hechos?

Para la salida del evento, prevista durante la madrugada, se implementará un operativo especial en el que la avenida Ortega y Gasset operará únicamente en sentido Sur–Norte, desde la avenida Gustavo Mejía Ricart hasta la avenida John F. Kennedy.

El acceso al túnel de Ortega y Gasset se habilitará solo desde Gustavo Mejía Ricart, priorizando la seguridad de los peatones.

¿Qué recomendaciones se han dado?

El Gabinete de Transporte exhortó a los asistentes a utilizar el Metro de Santo Domingo , los corredores de autobuses y los taxis autorizados . Asimismo, recomendó la avenida John F. Kennedy y la avenida Máximo Gómez como puntos adecuados para la transferencia de pasajeros.

exhortó a los asistentes a utilizar el , los corredores de autobuses y los . Asimismo, recomendó la y la como puntos adecuados para la transferencia de pasajeros. Más de 200 agentes de la Digesett estarán desplegados para garantizar el orden, la movilidad y el cumplimiento de las disposiciones adoptadas durante los dos días del evento.