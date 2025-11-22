×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Drones
Drones

El uso de drones sin autorización está prohibido durante el concierto de Bad Bunny

El director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, recordó que operar drones sin permiso durante eventos masivos representa un riesgo para la seguridad aérea

    Expandir imagen
    El uso de drones sin autorización está prohibido durante el concierto de Bad Bunny
    Así estaba el estadio en la primera función del concierto de Bad Bunny. (DIARIO LIBRE/DANIELA PUJOLS)

    Tras culminar la primera de dos funciones de la gira mundial "Debí tirar más fotos" del artista Bad Bunny y previo al segundo espectáculo, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) advirtió sobre el uso no autorizado de drones en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se lleva a cabo el concierto.

    Esta noche se realizará la segunda función de la gira, a la que cientos de personas se han dado cita para disfrutar del espectáculo.

    ¿Qué riesgos implica el uso no autorizado de drones en eventos masivos?

    El director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, recordó que operar drones sin permiso durante eventos masivos representa un riesgo para la seguridad aérea y la integridad de los asistentes.

    RELACIONADAS

    "Cualquier vuelo no autorizado en zonas densamente pobladas o durante actividades masivas pone en peligro el espacio aéreo y la seguridad de todos. Es fundamental cumplir con los procedimientos y permisos requeridos por el RAD 107", señaló Rodríguez Durán.

    El Reglamento Aeronáutico Dominicano RAD 107

    Establece que los operadores deben registrar sus drones y a sí mismos, solicitar permisos previos para volar cerca de multitudes o en áreas urbanas, respetar zonas restringidas y límites de altura, y mantener contacto visual con la aeronave en todo momento.

    El IDAC exhortó a la ciudadanía a cumplir con las regulaciones vigentes para garantizar operaciones seguras y responsables.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.