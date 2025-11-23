Boletas más caras y visibilidad lejana: quejas en el concierto de Bad Bunny

Una ola de inconformidad se vivió en las redes entre quienes adquirieron boletos premium para el concierto de Bad Bunny. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

La fiebre por el inicio de la gira mundial del astro boricua Bad Bunny provocó que las dos funciones para el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez se vendieran en un promedio de ocho horas.

Como es ya habitual en estos conciertos esperados y multitudinarios, el mercado negro abarcó un gran número de boletas que oscilaban, según pudo constatar Diario Libre, entre 8,000 y 9,000 pesos en gradas y VIP 20,000 pesos, cuando el precio original oscilaba en Uepa Tickets en 3,400 pesos en gradas y desde 6,900 a 9,900 pesos diversas secciones del VIP.

Esta no fue la única queja que trajo el show, pese a la excelente experiencia musical que brinda el Conejo Malo que servirá para recordar por años, en especial el concepto del álbum "Debí tirar más fotos", que lo llevó a hacer 31 funciones en el Coliseo de Puerto Rico y dinamizó la economía.

Reclamos por cambios en boletos premium

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/whatsapp-image-2025-11-23-at-135644b7d863a1-0597dc13.jpg Se observaron largas filas en el primer día del show. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

La demanda por boletos (y tras no abrirse una tercera función) llevó a la producción local encabezada por Gamal Haché a anunciar nuevas secciones con otros precios (más caros).

De modo que una ola de inconformidad se vivió en las redes entre quienes adquirieron boletos premium para el concierto de Bad Bunny, luego de ser informados, a pocos días del evento, de que sus asientos serían movidos a zonas más alejadas del escenario.

Días antes, la plataforma Uepa Tickets actualizó el mapa del Estadio Olímpico con tres expansiones clave: Los Vecinos, una Fan Pit ampliada, y nuevos espacios dentro de Special Guest, todas ya visibles en el esquema de venta, que no estaban entre los tradicionales Special Guest y Front Stage.

"Los Vecinos", una novedad, celebrada por muchos, pues estaba ubicada en el mismo escenario principal, quedó fijada en RD$29,900, viendo al artista literalmente al frente, en teoría. La Fan Zone ampliada mantuvo su precio original de RD$19,900, la tarifa oficial que ya estaba publicada para Fan Pit/Fan Zone A y B. Pero también añadieron otros espacios y ajustaron el precio del Special Guest, a RD$26,900, en la tarifa aplicada a los bloques B1, B6 y B7.

¿Qué trajo esto? Que los que pagaron previamente por las boletas inicialmente anunciadas fueron movidos o reubicados de las ubicaciones privilegiadas.

Los afectados aseguran en videos que circulan en redes que no recibieron explicaciones oficiales, opciones de reembolso ni compensaciones, lo que consideran un irrespeto hacia un público que hizo un esfuerzo económico considerable.

"Cómo es que en junio tú me vendiste unas boletas a un precio carísimo y dos días antes de la actividad tú me cambias mis boletas. Algo así como tú no vas a estar al lado del escenario, te voy a mandar para atrás porque necesito más espacio para ganar más dinero e inventarme nuevas taquillas", se quejó una usuaria en un video que se ha viralizado.

Múltiples usuarios que adquirieron boletas de las categorías más exclusivas, específicamente la zona Front Stage, alertaron sobre una supuesta modificación en la distribución original del área.

"Yo compré una boleta Front Stage A2 para estar al frente de la tarima, cerca del pasillo del medio, pero dos días antes se les ocurre la genial idea de quitar el pasillo y pusieron un Fan Pit", dijo otra usuaria en tono indignado.

El primer día se registraron filas kilométricas desde afuera del estadio para acceder a VIP, Special Guest y Front Stage. En un momento fallaron los escaners, lo que retrasó la entrada. No obstante, para la segunda función del sábado 22 de noviembre, todo fluyó mejor.

Esta misma situación se vivió en las dos funciones de la gira "Un verano sin ti" que realizó el artista en el Estadio Olímpico en 2022.

Visibilidad en la casita

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/whatsapp-image-2025-11-23-at-135809f5b99b52-28e874b4.jpg Bad Bunny brindó uno de los mejores momentos en la casita. (FUENTE EXTERNA)

Los asistentes de gradas y VIP se rieron con la muela de atrás, como se dice en el argot popular, pues la icónica casita, donde Bad Bunny interpretó y puso a gozar con sus temas de perreo y reguetón, se vio muy bien desde allí.

Sin embargo, los que estaban adelante, lo vieron por la pantalla gigante que, ciertamente, fue bastante grande, tal cual en la residencia musical del Coliseo de Puerto Rico.

"Grada, siempre grada", "Los de gradas viendo que los de Special Guest no tienen la vista a la casita de Bad Bunny", son algunos de los comentarios de humor que han escrito los fans.

Durante esta parte del concierto se observó a varias personas intentando cruzar y saltar las barras de seguridad para acercarse al segundo escenario.

Lo que dijo Proconsumidor

También días antes de los conciertos, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció en una nota de prensa "un amplio operativo de supervisión" sobre la comercialización de las boletas para los conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Según explicó su director ejecutivo, Eddy Alcántara, el despliegue buscaba garantizar que el proceso de venta se realizase de forma correcta, segura y transparente, ante la alta demanda generada por el espectáculo y la posibilidad de prácticas que pudieran afectar a los consumidores.

La entidad no ha vuelto a emitir otro comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/23/whatsapp-image-2025-11-23-at-121531cadb1522-fe8c078b.jpg Bad Bunny y Romeo Santos en la segunda función. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS)

Fuera de estas situaciones, Bad Bunny demostró por qué es el artista latino número uno del mundo: brinda música, concepto y experiencia.

En la segunda función tuvo como sorpresa al bachatero Romeo Santos, con quien Bad Bunny, interpretó BoKeTE, tema incluido en el nuevo álbum del boricua "Debí tirar más fotos".

"Gracias, República Dominicana, por el apoyo desde el día uno... no, desde el día cero. Iniciamos la gira en el lugar correcto", fueron las palabras de Bad Bunny en su segunda noche a casa llena en Santo Domingo, República Dominicana.

Benito Antonio Martínez Ocasio subió al escenario del Estadio Olímpico Félix Sánchez a las 9:30 de la noche, acompañado de la orquesta Los Sobrinos -compuesta en su mayoría por jóvenes estudiantes del Conservatorio de Música de Puerto Rico- y de los Pleneros de la Cresta, agrupación de bomba y plena, ritmos autóctonos boricuas que lo acompañarán durante toda la gira.

La presentación del puertorriqueño se extendió por dos horas y 24 minutos.