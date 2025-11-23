Dowba Montana se convierte en el primer artista de trap dominicano en llenar el United Palace

El sold-out del United Palace confirma que Dowba Montana, artista de trap dominicano, sigue en ascenso. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante urbano Dowba Montana agotó todas las boletas del emblemático United Palace, convirtiéndose en el primer artista de trap dominicano de Nueva York en llenar este escenario legendario.

La noche del pasado fin de semana contó con presentaciones especiales de Messiah, Kapuchino, Laja, Leta, Chacka y Alpa, Papera, YK Juana, G Money & Sterlynn, Cherry Scom y Geezly, quienes elevaron la energía del público y aportaron a una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

Según una nota de prensa, el espectáculo fue presentado por 1844 Tech en colaboración con Touring Co, consolidando una alianza que fortalece el movimiento trap dominicano en el norte y demuestra el poder de la unión dentro del género.

El impacto de este triunfo también se fortaleció gracias a Christopher Vargas y Apa, pilares de 1844 Tech y de Get Crazy Note.

Christopher Vargas, uno de los primeros en apostar por el trap latino en Nueva York, y Apa, la fuerza más influyente del trap en la República Dominicana, continúan empujando el género hacia nuevas alturas.

"Para mí, Dowba representa el espíritu de apostar por lo que otros pasan por alto. Traer el trap de regreso de manera independiente no fue solo un riesgo, fue una declaración. Cuando uno se compromete con el camino que la industria evita, lo underground se convierte en mainstream. Eso fue exactamente lo que hicimos con Dowba Montana y Get Crazy Note", expresó Saucy, VP de Música Latina en Touring Co.

El sold-out del United Palace, que fue posible gracias al liderazgo estratégico de sus managers Max Escobar y Jay Tejada, CEOs de 1844 Tech y Get Crazy Note, confirma que Dowba Montana sigue en ascenso. La producción del show estuvo a cargo de Saucy.

