El emotivo mensaje de Bad Bunny tras conciertos en RD: "El primer país que me hizo sentir querido"

Bad Bunny durante uno de sus dos funciones en el Estadio Olímpico en Santo Domingo, como parte de su gira mundial "Debí Tirar Más Fotos". ( FUENTE EXTERNA )

Tras ofrecer dos conciertos a casa llena en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, Bad Bunny compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, agradeciendo a República Dominicana por el apoyo y amor incondicional que ha recibido desde sus inicios en la música.

El intérprete puertorriqueño inició su gira mundial Debí Tirar Más Fotos en el país caribeño, un inicio que él mismo calificó como "muy, pero muy especial", resaltando el profundo vínculo que ha cultivado con la nación vecina a lo largo de los años.

"Y no es mentira que después de Puerto Rico, el primer país que me hizo sentir querido, apoyado y que entendían y conectaban con mi música fue República Dominicana", escribió Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del boricua.

También recordó su llegada a tierras dominicanas cuando apenas tenía 22 años, con pocas canciones, pero con una enorme determinación por conquistar el mundo.

Según el artista, los dominicanos no solo lo recibieron con los brazos abiertos, sino que incluso, desde el principio, parecían "ver el futuro" al comprender el impacto que tendría su música.

La conexión especial con RD

El artista relató cómo el cariño de los dominicanos se convirtió en uno de los pilares fundamentales de su carrera. "Tan cerquita de mí toda la vida, jamás hubiera pensado que terminaría siendo tan importante y querida para mí", confesó.

"Son demasiadas experiencias e historias que he vivido en esa tierra tan linda, con muchas similitudes a la mía", agregó.

Conciertos que casi no ocurren

El Conejo Malo reveló que el país no estaba originalmente previsto en el itinerario de la gira debido a cuestiones logísticas, tiempo y accesibilidad del estadio. Sin embargo, el empresario artístico Gamal Haché, lo hizo posible.

"Mi amigo Gamal se esforzó como siempre y como nunca para hacerlo posible. Gracias a eso, tuve un inicio de gira que no esperaba, y que no sabía que necesitaba. Wow República Dominicana, tal como en el 2016, una vez más me han dado el amor y la energía para comenzar a repartir al mundo", escribió.

En su mensaje, también hizo un guiño a la gastronomía dominicana, especialmente al mangú con salami y queso frito, plato que disfrutó durante su estancia.

Con su característico sentido del humor, el reguetonero expresó: "En una semana comí tanto, pero tanto mangú, salami y queso frito que si me paro a batear, se la saco del parque a Ohtani del primer pitcheo", haciendo referencia al beisbolista profesional japonés Shohei Ohtani.

