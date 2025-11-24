Pide tu Bachata complace petición de Pamela Sued en Dominicana´s Got Talent

El grupo juvenil Pide tu Bachata avanzó en la siguiente ronda de DGT mostrando la identidad musical que los impulsa. ( DIARIO LIBRE )

El grupo musical Pide tu bachata se presentó en "Dominicana's Got Talent" logrando el "sí" de los jueces de una manera muy particular: complaciendo peticiones.

Residentes en Cabarete, Puerto Plata, el grupo de jóvenes conquistó a la jueza Pamela Sued cantándoles "Por un beso" del grupo Aventura, poniéndola a dar sus pasitos de bachata.

Durante la segunda ronda de eliminatorias de la tercera temporada, el grupo Pide tu bachata echó mano de temas famosos de otros artistas como Joe Veras o Monchy y Alexandra.

"Ahí se tocó lo que el jurado pidió", dijo la vocalista principal. "Fuimos a demostrar quienes somos nosotros y de dónde venimos", agregó en conversación con Diario Libre.

Residentes en Cabarete, Puerto Plata, tomaron la valentía de lanzar su proyecto solos, con pasión y mucho sentimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/24/whatsapp-image-2025-11-24-at-195641d8bdd5d3-2cd9dee1.jpg El grupo musical Pide tu bachata. (DIARIO LIBRE)

Mayor proyección

El camino no les ha resultado fácil, pues han tenido que trasladarse constantemente a la capital a buscar proyección en programas de televisión, podcast y canales de Youtube.

El grupo ha apostado por construir su proyecto musical de manera independiente, movidos por la pasión y el sentimiento que los caracteriza.

¿Y qué harían si resultan ganadores del premio? La respuesta es clara: invertirlo en su producción musical, porque la música es su motor y su sueño.

Como mensaje final, compartieron un consejo para otros jóvenes artistas:

"No enfocarse en lo que diga la gente y creer en sí mismos".