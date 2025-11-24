Ghetto anuncia nuevos proyectos musicales con Elvis Crespo y Farruko para 2026

El productor Ghetto continúa ampliando su impacto en la música latina con nuevos proyectos. ( SUMINISTRADA )

El productor dominicano Ghetto, ganador del Grammy 2025 y de un Premio Heat, además de recibir tres nominaciones a Premios Juventud, anunció una serie de proyectos musicales junto a figuras como Elvis Crespo, Farruko y Yandel, que verán la luz en 2026.

El creador petromacorisano continúa expandiendo su trabajo a nuevos territorios. En Panamá ha producido junto a Farruko, K4G, J Cross y Jorge Ulloa para artistas como Eddy Lover, Boza, Renato —uno de los pioneros del reggae en español—, Kafu Banton, El Roockie, Akim y nuevas promesas como Jeison Vega. También ha colaborado con la leyenda de la composición Omar Alfano.

Su mapa musical también abarca Perú, donde ha trabajado nuevamente con Farruko y con el hondureño Jorge Ulloa para desarrollar producciones que resaltan sonidos, instrumentos y fusiones propias de la cultura peruana.

En este contexto, Ghetto alista el lanzamiento de su primer proyecto personal, titulado Música de Ghetto, previsto para inicios de 2026. El álbum incluirá colaboraciones con Elvis Crespo, Farruko, Yandel y otros artistas destacados de la música latina.

En 2025, el productor obtuvo su primer Grammy en la categoría Mejor álbum de reggae por su participación en One Love. También recibió un Premio Heat por producir la canción Tiempos buenos, interpretada por Farruko y Madiel Lara, ganadora en el renglón cristiano en Medellín, Colombia.

Ese mismo año exploró la escena musical venezolana produciendo un EP de siete canciones junto al artista Louis BPM, un proyecto que incorporó un recorrido cultural por diferentes localidades del país.

El EP, lanzado en septiembre y con participación de Farruko, obtuvo una excelente recepción, lo que llevó a una versión unplugged grabada posteriormente en Panamá junto al productor K4G. Ghetto también fue nominado a Premios Juventud en las categorías Mejor mezcla urbana, por Farruko – Carbon Armor ft. Sharo Towers, y Mejor álbum urbano, por Elyte – Yandel y Farruko – Carbon Armor.

¿Cómo ha sido el año 2025 para Ghetto?

"El 2025 fue un año extraordinario para mi carrera y para todo el que trabaja conmigo. Estoy muy agradecido con Dios por cada bendición que llegó y por las que vienen. Trabajar con tantas culturas distintas ha enriquecido mi creatividad y se refleja en cada producción", expresó el productor.