De Riccie Oriach y Luitomá a Gaby De los Santos e Ivana Loyola: la música en 809 Mercado

Indie, pop alternativo y dj sets marcarán el ritmo de la nueva edición que tendrá lugar en SD Karting

    Expandir imagen
    De Riccie Oriach y Luitomá a Gaby De los Santos e Ivana Loyola: la música en 809 Mercado
    Indie, pop alternativo y dj sets marcarán el ritmo en la nueva edición de 809 Mercado. (FUENTE EXTERNA)

    La música volverá a formar parte de 809 Mercado, con una edición que promete subir la energía desde temprano.

    El festival -que regresa este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, ahora en SD Karting, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.- reunirá a más de 100 talentos locales entre artesanos, productores, propuestas gastronómicas y, por supuesto, una cartelera musical que lo tiene todo: voces frescas, ritmos alternativos y dj sets que te harán cerrar el día bailando.

    El line-up

    Expandir imagen
    Riccie Oriach
    Riccie Oriach (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Gaby De los Santos
    Gaby De los Santos (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Luitomá
    Luitomá (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Selektor Siete
    Selektor Siete (FUENTE EXTERNA)

    Si te encanta descubrir nuevos sonidos, prepárate: el sábado 29 la tarima vibrará con Riccie Oriach, Jordy Sánchez, Le Mermelade, Felipe Cruz, Luitomá y Selektor Siete, quienes crearán un recorrido musical que va desde el indie más íntimo hasta fusiones tropicales que contagian.

    El domingo 30, la vibra cambia, pero el flow se mantiene. Llegan Gaby De los Santos, Eat The Cake, un nuevo set de Selektor Siete e Ivanna Loyola, listos para llevarte de melodías suaves a beats electrónicos sin que te des cuenta.

    Será un line-up diseñado para sorprender, perfecto para quienes disfrutan saltar de un mood musical a otro en cuestión de minutos.

    Experiencias únicas

    Expandir imagen
    Infografía

    Más allá de los conciertos, 809 Mercado sigue apostando por crear un espacio donde la comunidad se encuentre y celebre lo nuestro. Según su fundadora, Claudia Bienen, este proyecto nació para impulsar el talento dominicano y acercar al público a quienes están detrás de cada pieza artesanal, cada producto local y cada propuesta creativa.

    La edición número 13 llega cargada de experiencias: catas, talleres, actividades familiares, gastronomía, workshops y hasta una parada para los amantes del deporte motor, quienes podrán vivir la ´Carrera de Qatar Sprint´ desde el Paddock Experience.

    Entre música, arte y sabores, 809 Mercado reafirma su papel como un punto de encuentro para disfrutar, descubrir y apoyar lo mejor del talento local. Una edición pensada para bailar, conectar y gozar de principio a fin.


