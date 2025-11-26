Romeo Santos & Prince Royce: 10 pistas de lo que trae su primer álbum juntos

Romeo Santos y Prince Royce hablan de "Better Late Than Never", el nuevo álbum que han creado en conjunto. ( BILLBOARD )

Romeo Santos y Prince Royce -el rey y el príncipe de la bachata- finalmente unieron sus voces para un álbum completo, y buena parte de lo que sabemos hasta ahora salió de una entrevista exclusiva que ofrecieron a la revista Billboard.

Better Late Than Never será publicado este 28 de noviembre bajo Sony Music Latin, pero hoy tendrá un gran listening party para fans en el Madison Square Garden.

Te contamos las 10 claves que Billboard adelantó sobre lo que está por venir.

1. Un álbum que nadie vio venir

El proyecto fue tan confidencial que solo un pequeño grupo dentro del sello sabía de su existencia. Incluso muchos músicos creían estar grabando para uno solo de ellos, sin imaginar que se trataba de un disco conjunto.

Para comunicarse con el director, utilizaron dos nombres clave: "Batman y Robin" (Santos y Royce).

2. Siete años de espera —y tres intentos fallidos

La propuesta nació hace siete años, cuando Royce le lanzó la idea a Romeo. Antes de este proyecto habían grabado tres temas entre 2017 y 2022, pero ninguno salió a la luz... hasta ahora.

3. Una dupla sin protagonismos

Romeo lo resume bien en la entrevista: aquí no importa quién cante más. La participación es equilibrada, fluida y orgánica; una verdadera colaboración de igual a igual.

4. Química creativa

Santos y Royce escribieron juntos cuatro temas: "Mi plan" —que nació durante un viaje de amigos a St. Barts en 2023—, además de "Better Late Than Never", "Jezabel" y "Loquita por mí".

El resto de las canciones quedaron principalmente en manos de Santos, quien trabajó cada una con la retroalimentación y la opinión franca de Royce.

5. Bachata clásica, moderna y con nuevas fusiones

El disco mezcla la esencia de ambos artistas con sonidos frescos: bachata tradicional, fusiones modernas y letras cargadas de romanticismo.

6. Un inicio que sorprende

El track que abre el álbum se llama como el disco, Better Late Than Never, y comienza a capela con un aire pop inesperado que marca el mood general.

7. "Dardos" y "Jezebel", dos highlights

"Dardos" juega con afrobeat, vibras tropicales, guitarras variadas y violines. "Jezebel" se inclina por un R&B más elegante y envolvente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/screen-shot-2025-11-26-at-105725-am-3a7e30dd.png

8. Un guiño a los palos dominicanos

Los orígenes criollos de ambos están presentes en el tema "Ay San Miguel", que incorpora ritmos tradicionales dominicanos y aporta un toque folclórico al álbum.

9. Talento nuevo en escena

"Menor" presentará a Dalvin La Melodía, cantante y compositor dominicano, un talento emergente que, curiosamente, no sabía que Royce también estaría en el track.

10. Grabado en espacios íntimos, no en estudios

No hubo nada de cabinas tradicionales. Las grabaciones ocurrieron durante vacaciones, en villas, casas y espacios privados en Nueva York.

Como bonus, el lanzamiento incluirá un video musical doble para "Estocolmo" y "Dardos".Y sí: una gira mundial conjunta está sobre la mesa.

Agárrense porque l a bachata se prepara para un momento histórico, y nosotros estaremos ahí para escucharlo.







