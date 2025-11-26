Dimensión Sonora lanza propuesta musical navideña "Otro año nuevo"

El colectivo musical Dimensión Sonora presentó su nuevo sencillo "Otro año nuevo", una plena navideña. ( FUENTE EXTERNA )

El colectivo musical Dimensión Sonora presentó su nuevo sencillo "Otro año nuevo", una plena navideña hecha para acompañar encuentros familiares, veladas navideñas y en cualquier ambiente festivo de la temporada.

El proyecto forma parte de una propuesta más amplia que busca rescatar y renovar la música tradicional dominicana, fusionando ritmos autóctonos con sonidos más contemporáneos, sin perder la esencia y el espíritu festivo que caracteriza estas celebraciones.

"Queríamos hacer una canción que expresara nuestras vivencias para reconectar con esas memorias que tenemos de niños en relación a la navidad. Con estas canciones queremos aportar y renovar el repertorio navideño dominicano, y así también conectar con un público más joven, consumidor de música digital, redes sociales y contenido moderno", explicó el equipo creativo detrás de Dimensión Sonora.

Canción inédita

El sencillo "Otro año nuevo" es una canción inédita compuesta y producida por Fede Lopez y Rocío Damirón, en una colaboración que reúne a talentos emergentes del circuito cultural dominicano.

La voz es interpretada por la cantante Gigi Mota, Jean Cuevas en el piano y los otros instrumentos como el bajo y el tres dominicano fueron grabados por los compositores.

"Otro Año Nuevo" ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music y YouTube.