Dimensión Sonora lanza propuesta musical navideña "Otro año nuevo"

El sencillo "Otro año nuevo" es una canción inédita compuesta y producida por Fede Lopez y Rocío Damirón

    Expandir imagen
    Dimensión Sonora lanza propuesta musical navideña "Otro año nuevo"
    El colectivo musical Dimensión Sonora presentó su nuevo sencillo "Otro año nuevo", una plena navideña. (FUENTE EXTERNA)

    El colectivo musical Dimensión Sonora presentó su nuevo sencillo "Otro año nuevo", una plena navideña hecha para acompañar encuentros familiares, veladas navideñas y en cualquier ambiente festivo de la temporada.

    El proyecto forma parte de una propuesta más amplia que busca rescatar y renovar la música tradicional dominicana, fusionando ritmos autóctonos con sonidos más contemporáneos, sin perder la esencia y el espíritu festivo que caracteriza estas celebraciones.

    "Queríamos hacer una canción que expresara nuestras vivencias para reconectar con esas memorias que tenemos de niños en relación a la navidad. Con estas canciones queremos aportar y renovar el repertorio navideño dominicano, y así también conectar con un público más joven, consumidor de música digital, redes sociales y contenido moderno", explicó el equipo creativo detrás de Dimensión Sonora.

    Canción inédita

    El sencillo "Otro año nuevo" es una canción inédita compuesta y producida por Fede Lopez y Rocío Damirón, en una colaboración que reúne a talentos emergentes del circuito cultural dominicano.

    La voz es interpretada por la cantante Gigi Mota, Jean Cuevas en el piano y los otros instrumentos como el bajo y el tres dominicano fueron grabados por los compositores. 

    "Otro Año Nuevo" ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music y YouTube.

