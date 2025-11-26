Romeo Santos enciende el Madison junto a Prince Royce con la presentación de su nuevo álbum

Romeo Santos celebra por todo lo alto su nuevo disco en un Listening Party en el Madison Square Garden, en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Nueva York vibró la noche de este miércoles 26 de noviembre cuando Romeo Santos presentó oficialmente, junto a Prince Royce, su esperado álbum "Better Late Than Never", un proyecto que llega impregnado de emoción, mensajes profundos y la esencia inconfundible del "Rey de la Bachata".

El lanzamiento tomó vida en un Listening Party celebrado en el Madison Square Garden, donde la magia de los dominicanos envolvió cada rincón del icónico escenario.

El álbum marca un momento extraordinario en la música latina, no solo por su atmósfera apasionada, sino porque Romeo se une a Prince Royce, formando una dupla histórica (y esperada) entre dos de las figuras más influyentes del género y que en un momento la industria los puso como rivales.

Juntos, prometen romper récords, conquistar corazones y seguir poniendo en alto el nombre de la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/prince-royce-y-romeo-santosjpg-untitled-a9d6354b.jpg Prince Royce y Romeo Santos previo al Listening Party en NY.

Historias, amargue y sentimientos

"Better Late Than Never" cuenta historias, a través de sentimientos y simbolismos.

Una de las canciones que componen en nuevo álbum es "Celeste", un tema dedicado a la mujer, a quien Romeo describe como "celestial".

En contraste, otra composición está dirigida a los hombres que no encuentran palabras para expresar lo que sienten por la mujer que aman.

El desamor también tiene su espacio: Romeo aborda la infidelidad en una canción marcada por la crudeza emocional, mientras que la cultura dominicana se hace sentir con fuerza en "Ay San Miguel", un tema en el que el artista pide al santo que rompa un hechizo que le han hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/img-20251127-wa0048-03a041e2.jpg Romeo Santos agradeció el apoyo del público latino. ()

Otro de los temas de este nuevo proyecto, que estará disponible a partir del 28 de noviembre, es "Encerrados", donde Romeo narra el último encuentro, ardiente y picante, de una relación que está por terminar, describiendo a sus protagonistas saliendo de la habitación "sudados y contentos".

Con Darvin la Melodía

En medio del evento, el Rey de la Bachata sorprendió al público al anunciar una colaboración con un joven talento al que definió como uno de los nuevos relevos del género: Dalvin La Melodía, con quien interpreta el tema "Menor".

La producción también contó con la participación de Max, integrante de Aventura, quien se encargó de tocar el bajo en uno de los temas del disco.

Durante la velada, Romeo compartió un mensaje, en víspera del Día de Acción de Gracias, que provocó una ovación del público:

"Estamos en una semana muy especial en la que debemos agradecer primero que amanecemos con salud, que tenemos buenas amistades y tenemos un buen compañero o una buena compañera, y tenemos que agradecer que somos latinos."

Tras presentar todas las canciones del álbum, Romeo y Royce cerraron la noche con un momento inolvidable: interpretaron a capela fragmentos de éxitos que han marcado sus carreras y permanecen en el corazón del público, como: La Novelita, Corazón sin cara, Promise, Obsesión, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/img-20251127-wa0044-765df0d6.jpg Prince Royce cantó un poco de La novelista, uno de sus temas favoritos de Aventura. (DIARIO LIBRE/ ANA PEGUERO)

Con bachata, mensajes subliminales, amor, desamor, identidad y devoción profunda por la mujer, "Better Late Than Never" se perfila como uno de los lanzamientos más poderosos del año, reafirmando por qué Romeo Santos y Prince Royce continúan reinando en la música latina.