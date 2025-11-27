El merengue se piensa y se defiende: Adopae celebra su día con grandes figuras

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) celebró el Día Nacional del Merengue con un concurrido conversatorio en la Sala Aída Bonelly de Díaz del Teatro Nacional, donde artistas, legisladores, gestores culturales, promotores y académicos reflexionaron sobre la evolución, los retos y el porvenir del ritmo que simboliza la identidad dominicana.

El presidente de Adopae, el periodista Severo Rivera, destacó la importancia del ritmo como uno de los pilares de la identidad cultural dominicana.

Rivera resaltó la labor de Adopae como la primera organización de cronistas de arte del país y subrayó su compromiso con la profesionalización de sus miembros, el impulso de alianzas culturales y la generación de espacios de análisis sobre la realidad artística nacional.

Señaló que la entidad continuará desarrollando una agenda institucional orientada a promover y preservar las expresiones culturales dominicanas.

Asimismo, valoró la iniciativa de las emisoras afiliadas a Adora, que dedicaron la jornada a la difusión del merengue en apoyo a un género que representa la esencia del espíritu dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/adopae-2-150f5b2b.jpg Carlos Mario Echenique, Marina Fri´as, Severo Rivera, Susana Silfa y Fausto Polanco. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/adopae-3-4ba1c975.jpg Diputados y artistas presentes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/adopae-4-cc649294.jpg Estuardo Arias, Pedro Nu´n~ez del Risco, Yokaira Marti´nez (La doncella del acordeo´n), Valerio de Leo´n y Napoleo´n Beras. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/adopae-5-a9efd80e.jpg Jorge Ramos, la diputada y cantante Juliana O'Neal y el maestro Dioni Fernández. (FUENTE EXTERNA)

La actividad incluyó el conversatorio El merengue y sus exponentes, con la participación de Mario Díaz, Fausto Polanco y Pochy Familia, quienes ofrecieron una mirada enriquecedora sobre la historia y evolución del merengue.

Rivera concluyó llamando a renovar el compromiso nacional con la cultura, los artistas y las instituciones que protegen el legado dominicano, afirmando que el merengue sigue siendo un símbolo indiscutible de la dominicanidad.

Conversatorio

El conversatorio El merengue y sus exponentes estuvo a cargo del compositor Mario Díaz, el periodista y escritor Fausto Polanco, secretario general de Adopae, y el merenguero Pochy Familia, quienes ofrecieron tres enfoques complementarios: la columna vertebral del merengue desde la composición, la memoria histórica del género y las condiciones actuales de los músicos dominicanos.

El periodista Reyes Guzmán fungió como moderador del conversatorio.

El compositor Mario Díaz inició la actividad con la exposición El merengue es nuestra patria musical, una intervención amplia, profunda y cargada de identidad en la que afirmó que el merengue es “el territorio emocional donde habita la dominicanidad”.

Díaz destacó que el merengue nació y se fortaleció gracias a sus compositores, desde los responsables del merengue de tierra adentro —como Ñico Lora, Pedro Reynoso, Toño Abreu, Dionisio Mejía (Guandulito), Tatico Henríquez y Francisco Ulloa— hasta los autores que, ya en Santo Domingo, vistieron el ritmo de gala y lo llevaron a los grandes salones, clubes sociales y escenarios del país.

Luego, Fausto Polanco presentó una exposición sustentada en logros, récords y transformaciones del género.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/fausto-polanco-73403ccc.jpg Fausto Polanco durante su ponencia. (FUENTE EXTERNA)

Recordó a figuras fallecidas recientemente y subrayó los aportes de múltiples generaciones que dieron cuerpo al repertorio merenguero que hoy puede exhibir la República Dominicana.

El periodista y escritor, autor de los libros Merengueros y Célebres músicos dominicanos, destacó que 1983 fue el año en que más orquestas debutaron, superando las veinte agrupaciones.

Entre ellas mencionó a Alex Bueno, Aramis Camilo, Carlos Manuel “El Zafiro”, Sandy Reyes, Henry Hierro, Víctor Roque y La Gran Manzana, Peter Cruz, Jerry Vargas, Jorge Solano, Las Chicas del Can y Luis Mariano, entre otros.

De igual forma, señaló que Ramón Orlando es el músico que más arreglos ha realizado, con más de 2,000; que Fernando Villalona es el artista que más canciones ha convertido en éxitos en proporción a su discografía, con 196 temas pegados.

También que Pochy Familia y la Coco Band es la agrupación que más éxitos consecutivos ha logrado, con 70 canciones; y que Juan Luis Guerra “es el artista que posee todos los récords".

La última ponencia estuvo a cargo del merenguero Pochy Familia, quien examinó con precisión la estructura del negocio musical dominicano y la manera en que la informalidad afecta a orquestas, músicos de planta y trabajadores del espectáculo en general.

Explicó que los cambios tecnológicos, los riesgos de las giras y la ausencia de políticas públicas han creado un ecosistema donde el artista queda desprotegido frente a las incertidumbres de la vida laboral.

Su intervención tomó un giro crítico al denunciar la precariedad laboral de los músicos dominicanos, quienes, a pesar de su invaluable aporte cultural, suelen llegar a la vejez sin seguridad social, sin pensiones y sin un sistema que reconozca formalmente su trabajo.

En ese sentido, Pochy Familia planteó la urgencia de asumir reformas estructurales y propuso:

Un censo nacional de artistas

Una Ley de la Música

Un sistema formal de seguridad social para los trabajadores del arte

Un incentivo denominado “bolo cultural” para emisoras que difundan música dominicana

El merenguero recordó que la cultura aporta más de 107 mil millones de pesos a la economía nacional, equivalentes al 1.6 % del PIB.

Afirmó que el sector artístico “no debe mendigar, sino exigir en base a lo que aporta”, señalando que la creatividad y el talento que sostienen la industria cultural merecen un marco de protección digno y permanente.

Asimismo, adelantó que próximamente desarrollará una conferencia enfocada en el merengue comunitario y el rol de la mujer en el merengue, destacando que las artistas han enfrentado profundas desigualdades en un ambiente históricamente masculino y nocturno.

