A sus 21 años, Felipe Cruz llegó al escenario de Dominicana´s Got Talent (DGT) con una propuesta poco común en plataformas como esta: rock puro y con identidad. Su presentación le valió tres "síes" para pasar a la siguiente ronda de evaluación.

Para Felipe, la música no es un descubrimiento reciente, sino un hogar que habita desde la infancia. "Mi hermano y yo crecimos escuchando discos de los grandes del rock, también del rock dominicano... MP5, Toque Profundo, Boca Tabú, Pulpo. Eso siempre ha estado presente", recuerda.

Su primera banda la formó cuando tenía apenas seis o siete años, alentado por su madre, a quien atribuye el impulso que lo llevó a encontrar su voz musical. Su aparición en DGT fue, para él, "un honor y un privilegio".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/felipe-cruz-2-f2b894ff.jpg Felipe Cruz junto a su banda en Dominicana's Got Talent. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

Aunque el rock es un género minoritario en la escena local, este joven no cree que esté ausente por falta de talento, sino de conciencia colectiva. "He visto propuestas que se han hecho virales, pero no por su música, sino por la exposición que recibieron", explica.

Según él, muchos dominicanos tienen la idea de que en el país solo se puede hacer dembow, reggaetón o merengue típico. La misión de Felipe en el escenario era precisamente romper esa preconcepción: demostrar que el rock también tiene algo que decir.

¿Y si gana?

Si resulta ganador de esta temporada de DGT, planea invertir el premio en la pequeña productora que dirige junto a su hermano. "Quiero llevarla de ser una productora de casa a un estudio real", dice.

Su objetivo es ofrecer oportunidades accesibles a artistas sin recursos, en un ecosistema donde "la industria se mueve mucho por dinero", lo que desplaza a voces emergentes que no pueden costear grabaciones profesionales.

Felipe sueña con una escena más unida y menos fragmentada. En el país, señala, los grupos suelen agruparse por nichos (rock, metal, indie...) y rara vez se mezclan. Él quiere romper esa separación y fomentar una comunidad donde la colaboración sea norma.

Su propia propuesta así lo refleja: "Nunca me quise encasillar en un solo género. Por eso soy un artista solista dentro de una banda", explica. "Es música. Es parte de los matices de nuestro arte dominicano".

