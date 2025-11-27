Amenazzy y Eladio Carrión estrenan "Felony"

El urbano dominicano Amenazzy y el puertorriqueño Eladio Carrión lanzaron la canción en colaboración "Felony". ( FUENTE EXTERNA )

El intérprete urbano dominicano Amenazzy se unió al rapero puertorriqueño Eladio Carrión en "Felony", una colaboración que fusiona la esencia musical de ambos exponentes.

El lanzamiento es una antesala de "Sonido de bandido", el próximo álbum de estudio de Amenazzy.

El video musical se estrenó simultáneamente con el sencillo y fue dirigido por Chrisfrezh, quien lideró la realización visual del proyecto. La pieza se distingue por una ejecución estilizada y por el contraste natural entre las propuestas escénicas de ambos intérpretes.

Producido por Nostick, "Felony" se suma a la evolución musical de Amenazzy, reconocido por éxitos globales como "La Chanty", "Solo" y "Baby", y por colaboraciones con figuras como Bad Bunny, Farruko, Nicky Jam y Don Omar.

Con esta unión junto a Eladio Carrión, con quien ha colaborado anteriormente, el artista dominicano continúa expandiendo su alcance internacional mientras se prepara para el estreno de su nueva producción discográfica.

