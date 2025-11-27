La lista de canciones de "Better Late Than Never", el álbum que une a Romeo Santos y Prince Royce

Prince Royce Romeo Santos lanzan su álbum conjunto Better Late Than Never este viernes 28 de noviembre. ( BILLBOARD )

La unión entre Romeo Santos y Prince Royce no será solo en una canción, sino en un álbum completo: Better Late Than Never ("Mejor tarde que nunca"), un proyecto que ambos artistas desarrollaron en absoluto secreto durante años.

"Años en su desarrollo, pero meticulosamente calculado", escribieron el autoproclamado Rey y el Príncipe de la bachata en una publicación conjunta en Instagram.

El texto estuvo acompañado de un video en el que se muestran mensajes de fanáticos que, desde hace más de una década, pedían una colaboración entre las dos figuras dominicanas más influyentes del género.

El clip culmina con un mensaje contundente: "Cuando finalmente colaboren, mejor que hagan un álbum completo".

Acto seguido, aparecen disfrazados (Romeo como Ace Ventura y Royce como gorila) mientras viajan en un vehículo hacia una misteriosa locación. Al llegar, ambos se sientan frente a una mesa repleta de copias del nuevo disco y, al quitarse las máscaras, confirman lo que parecía imposible.

Las canciones del nuevo álbum

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/canciones-album-romeo-abe80994.jpeg Lista completa de las canciones que conforman el álbum Better Late Than Never. (FUENTE EXTERNA)

El LP, compuesto por 13 temas, llegará al público este viernes 28 de noviembre bajo el sello Sony Music Latin.

Better Late Than Never conserva la esencia característica de ambos artistas, pero también explora sonoridades renovadas.

Incluye bachatas tradicionales, fusiones más contemporáneas y letras predominantemente románticas, reseña Billboard.

Entre los temas que ya generan expectativa destacan Dardos y Jezebel, este último con marcadas influencias de R&B, además de Ay San Miguel, inspirado en los palos dominicanos. El álbum también sorprende con Menor, que marca la primera colaboración de Santos con el talento emergente dominicano Dalvin La Melodía.

Con este lanzamiento, dos de los nombres más poderosos de la bachata confirman que, aunque tardaron en unirse, lo hicieron a lo grande.

