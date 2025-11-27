×
Regresa “Ritmo de la costa” con música y cultura en todo el litoral dominicano

Las activaciones de la plataforma del Mitur se llevarán a cabo los viernes y sábado desde el 28 de noviembre al 20 de diciembre

    Expandir imagen
    Regresa “Ritmo de la costa” con música y cultura en todo el litoral dominicano
    El renovado malecón de Haina marcará el inicio de los conciertos del programa "Ritmo de la costa". (FUENTE EXTERNA)

    El programa "Ritmo de la costa", del Ministerio de Turismo retorna desde este viernes 28 de noviembre con un despliegue de cultura, festividad, y la alegría que contagia nuestro ritmo nacional, el merengue, a Santo Domingo y a varias provincias costeras extendiéndose hasta el 20 de diciembre.

    La plataforma cultural del Mitur, esta vez ofrecerá una programación ampliada con 10 eventos que tendrán lugar en los emblemáticos destinos de Santo Domingo, La Romana, Samaná, San Pedro de Macorís y Haina.

    Para honrar a nuestra identidad cultural y con motivo del Día Nacional del Merengue que se celebra el 26 de noviembre, así como llevar la alegría en esta época navideña, "Ritmo de la costa" tendrá en tarima a agrupaciones merengueras y artistas contemporáneos como Miriam Cruz, Pochi Familia, Vakeró, Sergio Vargas, Omega, José Peña Suazo, entre otros.

    La cartelera

    El nuevo malecón de Haina marcará el inicio de estas activaciones con una oferta preparada a sus residentes de folklore y talento local este viernes 28 y que llevará a tarima a Pochi Familia con su Coco Band. 

    Simultáneamente, y por segunda ocasión, "Ritmo de la costa" se dirige al colorido malecón de Caleta en La Romana, donde sus residentes disfrutarán de un variado programa cultural y la presentación en tarima del exponente de merengue urbano Omega “El Fuerte”.

    El programa sigue el sábado 29 en Santo Domingo Este con presentaciones de la reconocida artista merenguera Miriam Cruz.

    Con esta iniciativa se pretende resaltar la importancia de los espacios públicos y fortalecer la cohesión social en cada uno de los destinos participantes.

    A través de “Ritmo de la costa”, el Ministerio de Turismo busca resaltar la riqueza cultural del país y ofrecer a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, experiencias memorables que fortalezcan el aprecio por nuestra música y tradiciones.

    Para conocer la programación completa y detalles adicionales, los interesados pueden consultar la cuenta de Instagram @TurismoRD.

