Nuevo álbum de Romeo Santos y Prince Royce debuta número uno en el chat de Apple Music RD

Romeo Santos y Prince Royce debutan en Apple Music con Better Late Than Never. ( FUENTE EXTERNA )

Romeo Santos y Prince Royce estrenaron oficialmente este viernes la producción "Better Late Than Never", su primer álbum conjunto, disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Sony Music Latin.

Este trabajo musical de 13 canciones debutó en el chart de Apple Music RD en el primer lugar, seguido del premiado álbum de Bad Bunny "Debí tirar más fotos" y "Lux" de Rosalía.

A la medianoche, los artistas, luego de su participación en "La casa de Alofoke 2", lanzaron el primer videoclip promocional " Estocolmo", que suma un millón de reproducciones y se encuentran en el ranking 5 de tendencias de música.

La producción, integrada por trece temas inéditos, es el lanzamiento del año para la bachata contemporánea. Santos escribió todo el repertorio y Prince Royce participó como coautor en cuatro composiciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/whatsapp-image-2025-11-28-at-23151403e03702-f5879b80.jpg El disco debutó en el Top Album de Apple Music RD. (INSTAGRAM @ROMEOSANTOS)

Santos asumió la producción del álbum, en el que combina los arreglos tradicionales de la bachata con elementos del R&B, ritmos caribeños y beats urbanos. El enfoque apunta a ampliar los recursos sonoros del género sin perder la estructura melódica que caracteriza a ambos artistas.

"No quiero sonar cliché ni muy religioso, pero el tiempo de Dios es perfecto. Cuando empezamos a grabar la primera canción hace siete años, como que había un poquito de resistencia en ambos. Yo me sentía convencido en el momento... la vibra estaba ahí, pero luego como que fuimos evaluando el tema y ´mmm, como que this is not the song´", reveló el "Rey de la bachata" en entrevista con Billboard.

"Hubo un momento donde yo dije: ´Man, ¿será que no vamos a encontrar como que la fusión, la musa, donde los dos nos sintamos cómodos y podamos decir: ´This is great´?", agrega Royce. "Y no es que dudé, pero requería como que entrar y realmente adentrarse — y de repente hubo un switch".

Uno de los cortes destacados es Dardos, donde Santos y Royce exploran el R&B mediante una mezcla de afrobeat, violines y guitarras.

La letra utiliza jerga dominicana y referencias a la astrología para delinear una relación marcada por fricciones y desaciertos.

En Jezabel, los intérpretes abordan una historia de pasión que se apoya en elementos de reggaetón y R&B, mientras que Ay, San Miguel! incorpora ritmos caribeños con un guiño directo a la bomba puertorriqueña.

La producción incluye una única colaboración: Menor, junto al artista dominicano Dalvin La Melodía, lo que conecta el proyecto con nuevas generaciones de intérpretes del género.

Para presentar el álbum, los artistas realizaron un listening party el miércoles 26 de noviembre en el Madison Square Garden Arena. El encuentro reunió a profesionales de la industria musical, creadores de contenido, seguidores y medios de comunicación.

Los temas del álbum Better Late Than Never



Estocolmo



Lokita Por Mí



Jezabel



Dardos



La Amaré



Celeste



Ay! San Miguel



Encerrados



Menor – ft. Dalvin La Melodía



Blanca Nieves



Mi Plan