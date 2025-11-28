Fin de semana musical en Santo Domingo

La cantante puertorriqueña Ednita Nazario se presenta este fin de semana en el país. ( SUMINISTRADA )

Los amantes de la música tendrán este fin de semana una agenda cargada de conciertos y propuestas para todos los públicos. Artistas dominicanos y figuras internacionales ocuparán diversos escenarios del país, con una programación que va desde el merengue y el pop hasta el rock y los sonidos alternativos.

La artista cierra en Santo Domingo su gira internacional "Desamor". La puertorriqueña Ednita Nazario regresará al Teatro Nacional el domingo 30 de noviembre, a las 8:30 de la noche, para despedir su gira internacional "Desamor". Con una trayectoria marcada por canciones emblemáticas, la intérprete promete una noche cargada de emoción, energía y grandes éxitos.

Dónde: Teatro Nacional

Fecha: 30 de noviembre

Boletas: tuboleta.com.do

Manny Cruz

El compositor y productor celebrará el Día Nacional del Merengue con un concierto gratuito. Este domingo 30 de noviembre, a las 6:00 p. m., el intérprete dominicano presentará la tercera edición de su espectáculo en honor a la señalada fecha, esta vez en el Anfiteatro Luisito Martí del Parque del Este, en Santo Domingo Este.

Dónde: Anfiteatro Luisito Martí

Fecha: 30 de noviembre.

Entrada libre: Aunque la entrada no tiene costo, el público deberá adquirir sus boletas a través de Jumbo, Supermercados Nacional, Tiendas Altice y los puntos físicos de Uepa Tickets.

809 Mercado

El festival 809 Mercado vuelve este fin de semana con una edición que combina música, gastronomía y creatividad. La cartelera musical incluye indie, pop alternativo y Dj sets.

El sábado se presentarán Riccie Oriach, Jordy Sánchez, Le Mermelade, Felipe Cruz, Luitomá y Selektor Siete. El domingo participarán Gaby De los Santos, Eat The Cake, Ivanna Loyola y otro set de Selektor Siete.

Dónde: SD Karting

Fecha: 29 y 30 de noviembre

Boletas: todotickets.do

Caramelos de Cianuro

La banda venezolana subirá al escenario de Hard Rock Café Santo Domingo el próximo domingo, a las 8 de la noche. El concierto, producido por Auras Society y PAK Productions, reunirá a seguidores dominicanos y a la comunidad venezolana residente en el país.

Dónde: Hard Rock Café SD

Fecha: 30 de noviembre

Boletas: ticketmax.com.do

Tony Almont

El cantautor dominicano presentará una velada íntima titulada Noche Bohemia el sábado 29 en Vitín Bar, en Santo Domingo. La propuesta evocará las tradicionales noches de vellonera e incluirá interpretaciones inspiradas en artistas como Vitín Avilés, Tito Rodríguez, Alberto Beltrán y Johnny Ventura.

Dónde: Vitín Bar

Fecha: 29 de noviembre

Boletas: tix.do.

Badir

El intérprete de música romántica celebra cinco años de carrera con este concierto tan especial. El artista dominicano presentará su espectáculo Cinco años y contando, con motivo del lanzamiento de su álbum "Corazón desnudo", donde contará con algunos invitados sorpresa.

Dónde: Hard Rock Café

Fecha: 29 de noviembre

Boletas: UepaTickets.

El bailazo navideño

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/aramis-camilo-y-dioni-fernandez-9abfbb67.jpg Aramis Camilo y el maestro Dioni Fernández, protagonistas del gran bailazo.

Aramis Camilo y Dioni Fernández animarán la noche de hoy con "El bailazo navideño". La agenda estará enfocada en la música bailable, con el merengue como protagonista. Aramis Camilo y Fernández encabezarán acompañados por Johanna Almanzar y Los Rumberos La Banda.

Dónde: Lungomare

Fecha: 28 de noviembre

Boletas: UepaTickets.