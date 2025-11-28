×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
conciertos en República Dominicana
conciertos en República Dominicana

Fin de semana musical en Santo Domingo

Merengue, pop, rock y fusiones contemporáneas forman parte de la cartelera más esperada

  • Severo Rivera - Twitter
Expandir imagen
Fin de semana musical en Santo Domingo
La cantante puertorriqueña Ednita Nazario se presenta este fin de semana en el país. (SUMINISTRADA)

Los amantes de la música tendrán este fin de semana una agenda cargada de conciertos y propuestas para todos los públicos. Artistas dominicanos y figuras internacionales ocuparán diversos escenarios del país, con una programación que va desde el merengue y el pop hasta el rock y los sonidos alternativos.

 Ednita Nazario

La artista cierra en Santo Domingo su gira internacional "Desamor". La puertorriqueña Ednita Nazario regresará al Teatro Nacional el domingo 30 de noviembre, a las 8:30 de la noche, para despedir su gira internacional "Desamor". Con una trayectoria marcada por canciones emblemáticas, la intérprete promete una noche cargada de emoción, energía y grandes éxitos.

Dónde: Teatro Nacional

Fecha: 30 de noviembre

Boletas: tuboleta.com.do

Manny Cruz

Expandir imagen
Infografía

El compositor y productor celebrará el Día Nacional del Merengue con un concierto gratuito. Este domingo 30 de noviembre, a las 6:00 p. m., el intérprete dominicano presentará la tercera edición de su espectáculo en honor a la señalada fecha, esta vez en el Anfiteatro Luisito Martí del Parque del Este, en Santo Domingo Este.

Dónde: Anfiteatro Luisito Martí

Fecha: 30 de noviembre.

Entrada libre: Aunque la entrada no tiene costo, el público deberá adquirir sus boletas a través de Jumbo, Supermercados Nacional, Tiendas Altice y los puntos físicos de Uepa Tickets.

809 Mercado

Expandir imagen
Infografía

El festival 809 Mercado vuelve este fin de semana con una edición que combina música, gastronomía y creatividad. La cartelera musical incluye indie, pop alternativo y Dj sets.

El sábado se presentarán Riccie Oriach, Jordy Sánchez, Le Mermelade, Felipe Cruz, Luitomá y Selektor Siete. El domingo participarán Gaby De los Santos, Eat The Cake, Ivanna Loyola y otro set de Selektor Siete.

Dónde: SD Karting

Fecha: 29 y 30 de noviembre

Boletas: todotickets.do

Caramelos de Cianuro

Expandir imagen
Infografía

La banda venezolana subirá al escenario de Hard Rock Café Santo Domingo el próximo domingo, a las 8 de la noche. El concierto, producido por Auras Society y PAK Productions, reunirá a seguidores dominicanos y a la comunidad venezolana residente en el país.

Dónde: Hard Rock Café SD

Fecha: 30 de noviembre

Boletas: ticketmax.com.do

Tony Almont

Expandir imagen
Infografía

El cantautor dominicano presentará una velada íntima titulada Noche Bohemia el sábado 29 en Vitín Bar, en Santo Domingo. La propuesta evocará las tradicionales noches de vellonera e incluirá interpretaciones inspiradas en artistas como Vitín Avilés, Tito Rodríguez, Alberto Beltrán y Johnny Ventura.

Dónde: Vitín Bar

Fecha: 29 de noviembre

Boletas: tix.do.

RELACIONADAS

Badir

Expandir imagen
Infografía

El intérprete de música romántica celebra cinco años de carrera con este concierto tan especial. El artista dominicano presentará su espectáculo Cinco años y contando, con motivo del lanzamiento de su álbum "Corazón desnudo", donde contará con algunos invitados sorpresa.

Dónde: Hard Rock Café

Fecha: 29 de noviembre

Boletas: UepaTickets.

El bailazo navideño

Expandir imagen
Infografía
Aramis Camilo y el maestro Dioni Fernández, protagonistas del gran bailazo.

Aramis Camilo y Dioni Fernández animarán la noche de hoy con "El bailazo navideño". La agenda estará enfocada en la música bailable, con el merengue como protagonista. Aramis Camilo y Fernández encabezarán acompañados por Johanna Almanzar y Los Rumberos La Banda.

Dónde: Lungomare

Fecha: 28 de noviembre

Boletas: UepaTickets.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista. Subeditor de Revista en Diario Libre. Presidente de la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae).