Romeo Santos y Prince Royce estrenaron hoy Better Late Than Never, su primer álbum conjunto, disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Sony Music Latin.

La producción, integrada por trece temas inéditos, marca la primera colaboración discográfica entre ambos intérpretes y se presenta como un lanzamiento relevante para la bachata contemporánea. Santos escribió todo el repertorio y Prince Royce participó como coautor en cuatro composiciones.

Santos asumió la producción del álbum, en el que combina los arreglos tradicionales de la bachata con elementos del R&B, ritmos caribeños y beats urbanos. El enfoque apunta a ampliar los recursos sonoros del género sin perder la estructura melódica que caracteriza a ambos artistas.

Uno de los cortes destacados es Dardos, donde Santos y Royce exploran el R&B mediante una mezcla de afrobeat, violines y guitarras.

La letra utiliza jerga dominicana y referencias a la astrología para delinear una relación marcada por fricciones y desaciertos.

En Jezabel, los intérpretes abordan una historia de pasión que se apoya en elementos de reggaetón y R&B, mientras que Ay, San Miguel! incorpora ritmos caribeños con un guiño directo a la bomba puertorriqueña.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/28/romeo-y-prince-1-2a134993.jpg Romeo Santos y Prince Royce durante la presentación de su álbum conjunto Better Late Than Never.

¿Qué incluye el álbum y sus colaboraciones?

El álbum concluye con La última bachata, una pieza con influencias del bolero clásico y un tratamiento sonoro de estética vintage. El tema incluye referencias a figuras como Selena Quintanilla, Michael Jackson, Jenni Rivera, Prince, Yoskar Sarante y Ruby Pérez.

La producción incluye una única colaboración: Menor, junto al artista dominicano Dalvin La Melodía, lo que conecta el proyecto con nuevas generaciones de intérpretes del género.

¿Cómo se presenta el álbum en Nueva York?

Better late than never alterna entre letras en español e inglés, incorporando referencias a Nueva York, ciudad de origen artístico de Santos y Royce y punto clave para la diáspora dominicana. Las canciones mantienen la narrativa emocional que caracteriza a Santos, con historias centradas en amor, desamor, deseo y vulnerabilidad.

Para presentar el álbum, los artistas realizaron un listening party el miércoles 26 de noviembre en el Madison Square Garden Arena. El encuentro reunió a profesionales de la industria musical, creadores de contenido, seguidores y medios de comunicación.

Los temas del álbum Better Late Than Never Estocolmo Lokita Por Mí Jezabel Dardos La Amaré Celeste Ay! San Miguel Encerrados Menor – ft. Dalvin La Melodía Blanca Nieves Mi Plan