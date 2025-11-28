Zacarías Ferreira queda libre de condena por querella de Danny Daniel por presunto plagio

El bachatero Zacarías Ferreira a la salida de una de las audiencias por supuesto registro de una canción del cantautor español Danny Daniel. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional ha decidido anular íntegramente la sentencia emitida por la Novena Sala Penal, que había descargado a Zacarías Ferreira de toda responsabilidad penal por la supuesta violación a la Ley de Derecho de Autor en la interpretación de la canción "Te quiero a ti" -título original "Tú no correspondes" de Danny Daniel- y, al mismo tiempo, le había impuesto una condena civil de 20 millones de pesos.

Los magistrados de alzada concluyeron que la juzgadora de primera instancia incurrió en una errónea valoración de las pruebas presentadas, según un comunicado de prensa de Carlos Salcedo, abogado de Ferreira.

Estado inicial

Con esta anulación, el proceso penal y civil contra Zacarías retorna a su estado inicial.

En lo penal no existe ya ningún fallo firme en su contra, y en lo civil la demanda de indemnización deberá volver a tramitarse ante un nuevo tribunal que evaluará los elementos de prueba sin las fallas detectadas en la resolución anterior.

Según afirma Carlos Salcedo, "hasta tanto se celebre el nuevo juicio, Zacarías Ferreira se encuentra completamente libre de sanciones y mantiene intactos sus derechos y su buen nombre, por no haber violado la Ley sobre de derecho de autor".

Agregó que la decisión representa un "triunfo procesal que reafirma la presunción de inocencia y el debido respeto al principio de estricta legalidad en la valoración de la prueba".