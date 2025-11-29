Con más de 20 años de trayectoria en el Hip Hop dominicano, Oniel de la Rosa, conocido en la escena como Flavor Templo Real, llegó desde Santiago a la tercera temporada de Dominicana´s Got Talent (DGT) con letras afiladas y barras letales.

Su propósito al participar en el concurso es evidente: visibilizar un género que, pese a su calidad, todavía lucha por abrirse camino en un mercado dominado por ritmos como el dembow o la bachata.

"El rap local está ahora mismo en un proceso de posicionarse. Hay mucho talento, mucho talento, que en verdad la mayoría desconoce. Y mi objetivo es que esos talentos, aparte del mío también, se lleguen a conocer por la multitud, por la masa", dice.

Para Oniel, DGT es una plataforma ideal para ese tipo de música que no encuentra tanta acogida comercial. "A través de este tipo de eventos, creo que se puede llegar lejos", asegura.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/29/oniel-de-la-rosa-2-9c44b71f.jpg Oniel de la Rosa busca dar visibilidad al Hip Hop dominicano a través de DGT. (DIARIO LIBRE)

Impulsar a otros artistas

Si logra ganar, su plan no es solo personal. Piensa invertir el premio en un proyecto que impulse a otros artistas de rap dominicano que, según él, merecen ser escuchados y reconocidos.

Sobre el poco apoyo que recibe el rap en comparación con otros géneros populares en el país, Oniel señala la falta de difusión.

"La mayoría trabajamos de manera independiente, no hay disqueras que apoyen. Con las alternativas que existen hoy en día, el trabajo sale, pero si se pusiera al nivel de difusión de otros géneros, tendría mucha aceptación porque el trabajo es muy bueno", explica.

Además, resalta que los jóvenes, principales consumidores del rap, aún no tienen acceso suficiente a esta música.

Su mensaje para las nuevas generaciones de raperos es un llamado a la perseverancia: "Entiendan que siempre hay una oportunidad, siempre hay que estar positivo, creer en ustedes y darle para adelante. Logren sus sueños y siempre confiando en Dios, que sin Él nada es posible".

