Daddy Yankee demanda a Pina y a su exesposa por supuesto esquema fraudulento

Daddy Yankee y Raphy Pina, quienes mantuvieron una estrecha amistad más allá de los negocios, enfrentan ahora una demanda que ha acaparado la atención pública. ( ARCHIVO )

Daddy Yankee presentó este sábado una demanda federal en el Tribunal del Distrito de Puerto Rico contra el productor artísco Raphy Pina , su exesposa Mireddys González Castellanos y varios colaboradores, alegando un esquema de fraude y manipulación documental que habría afectado su catálogo musical durante años.

La querella , radicada a nombre del propio artista y de su compañía Los Cangris Inc., sostiene que el grupo operó de manera coordinada para alterar registros oficiales de copyright, asignar autorías falsas y desviar millones en regalías .

Según el documento, Pina y González habrían falsificado documentos, adulterado split sheets y firmado acuerdos sin consentimiento del artista para insertar al productor como supuesto coautor de decenas de canciones que él no escribió.

Entre los temas mencionados en la demanda figuran Runaway, Bella y sensual, La rompe corazones, Inolvidable (Remix), Zum Zum Zum, Mayor que yo 3 y Vuelve, entre otros éxitos del catálogo del reguetonero.

Un esquema prolongado y sistemático

La querella describe un funcionamiento organizado que habría operado desde al menos 2015. Según el documento, Pina utilizó sus compañías Los Magnifikos, Mafer Music Publishing y Gasolina Publishing Co. para canalizar regalías y legitimar registros fraudulentos a su favor.

La demanda también señala a Mireddys González Castellanos, quien fungió durante años como administradora de empresas y asuntos internos de Daddy Yankee. De acuerdo con el texto, González habría preparado y enviado documentos que asignaban a Pina porcentajes de obras sin conocimiento del artista.

Acusaciones bajo la Ley RICO

El caso invoca la Ley RICO, una legislación utilizada para perseguir estructuras dedicadas al crimen organizado. La demanda acusa a los implicados de actuar como una "empresa criminal" que operó a través de fraude electrónico, extorsión, manipulación documental y apropiación indebida de propiedad intelectual.

El documento también sostiene que Pina habría utilizado intimidación, presión y represalias para evitar que artistas o colaboradores cuestionaran su autoridad o los registros adulterados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/30/mireddys-gonzalez-castellanos-0be3afbb.jpg Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González Castellanos mantienen una disputa legal tras la ruptura de su sociedad personal y empresarial.

Ruptura con Mireddys González y hallazgos internos

Daddy Yankee recuperó el control total de sus compañías en diciembre de 2024, cuando detectó movimientos financieros irregulares y la eliminación de correos y archivos corporativos. Al revisar los catálogos, encontró registros alterados, autorías modificadas y contratos firmados sin su autorización.

Estos hallazgos detonaron la investigación que desembocó en la demanda interpuesta este sábado.

Lo que solicita Daddy Yankee al tribunal

El artista pide lo siguiente: Restablecer los registros oficiales de autoría. Invalidar las asignaciones fraudulentas otorgadas a Pina Recuperar las regalías desviadas. Obtener indemnizaciones por daños económicos Ordenar medidas permanentes para impedir que el esquema continúe. El caso sigue en evaluación en la Corte Federal del Distrito de Puerto Rico.