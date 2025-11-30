Manuel Jiménez regresa a la música con el álbum "He vuelto por ti"

La nueva entrega de Manuel Jiménez también incluye un homenaje a la guitarra. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor dominicano Manuel Jiménez presentó su nueva producción discográfica titulada "He vuelto por ti", un álbum compuesto por nueve temas que recorren lo romántico, lo social y las experiencias personales que han marcado su vida artística.

Tras varios años alejado de los estudios de grabación, Jiménez retoma su faceta musical con una propuesta variada en sonidos y temáticas, apostando a conectar con un público amplio y diverso. Durante un encuentro con representantes de la prensa, el artista destacó que esta producción representa un retorno a su esencia creativa.

" Es un contenido muy variado, como igualmente es variada su propuesta rítmica y musical. Es también la paga de algunas deudas que, como compositor, debía pagar. Cuento la infancia y los años maduros, que inevitablemente fructifican ", expresó.

La nueva entrega también incluye un homenaje a la guitarra, instrumento que ha acompañado gran parte de su trayectoria y que inspira el concepto del álbum. La producción tomó varios meses de trabajo y ya está disponible en plataformas digitales especializadas en entretenimiento.

"Tengo confianza en lo que estamos entregando y espero que nuestro público lo disfrute a plenitud", agregó el cantautor.

Trayectoria multidisciplinaria

Además de su carrera como músico, Manuel Jiménez es abogado y ha tenido una activa vida política, ocupando cargos en el ámbito legislativo y municipal. Su trabajo artístico ha sido reconocido en varias ocasiones con los Premios Casandra (hoy Soberano) como "Mejor Cantante" y "Autor del Año".

Sus composiciones han sido interpretadas por figuras de renombre como Miriam Cruz, Maridalia Hernández, Wilfrido Vargas, Gilberto Santa Rosa, Los Hermanos Rosario, Guadalupe Pineda y Julio Iglesias, entre otros