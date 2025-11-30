Manuel Jiménez regresa a la música con el álbum "He vuelto por ti"
La producción está compuesta por nueve temas que recorren lo romántico, lo social y las experiencias personales del artista
El cantautor dominicano Manuel Jiménez presentó su nueva producción discográfica titulada "He vuelto por ti", un álbum compuesto por nueve temas que recorren lo romántico, lo social y las experiencias personales que han marcado su vida artística.
Tras varios años alejado de los estudios de grabación, Jiménez retoma su faceta musical con una propuesta variada en sonidos y temáticas, apostando a conectar con un público amplio y diverso. Durante un encuentro con representantes de la prensa, el artista destacó que esta producción representa un retorno a su esencia creativa.
"Es un contenido muy variado, como igualmente es variada su propuesta rítmica y musical. Es también la paga de algunas deudas que, como compositor, debía pagar. Cuento la infancia y los años maduros, que inevitablemente fructifican", expresó.
La nueva entrega también incluye un homenaje a la guitarra, instrumento que ha acompañado gran parte de su trayectoria y que inspira el concepto del álbum. La producción tomó varios meses de trabajo y ya está disponible en plataformas digitales especializadas en entretenimiento.
"Tengo confianza en lo que estamos entregando y espero que nuestro público lo disfrute a plenitud", agregó el cantautor.
Trayectoria multidisciplinaria
Además de su carrera como músico, Manuel Jiménez es abogado y ha tenido una activa vida política, ocupando cargos en el ámbito legislativo y municipal. Su trabajo artístico ha sido reconocido en varias ocasiones con los Premios Casandra (hoy Soberano) como "Mejor Cantante" y "Autor del Año".
Sus composiciones han sido interpretadas por figuras de renombre como Miriam Cruz, Maridalia Hernández, Wilfrido Vargas, Gilberto Santa Rosa, Los Hermanos Rosario, Guadalupe Pineda y Julio Iglesias, entre otros