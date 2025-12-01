Alex Ferreira enfrenta lo que no se dice con "Elefante", su nueva creación musical

El cantautor dominicano Alex Ferreira tiene previsto lanzar su disco en marzo del 2026. ( SUMINISTRADA )

En un mundo donde hay mil formas de comunicarse pero hay barreras en la conversación, la conexión y los sentimientos, Alex Ferreira decide mirar directo a ese silencio disfrazado de palabras.

"Elefante", su nuevo sencillo y la primera muestra de su próximo álbum que está pautado para marzo de 2026, se detiene en este interesante dilema: la tensión entre lo que se siente y lo que no se dice. Ferreira, premiado cantautor dominicano radicado en México, lo hace desde la metáfora universal del elefante en la habitación y desde la confusión de la Torre de Babel, reflejando esa incomodidad contemporánea de hablar sin realmente conectar.

¿Qué nos quiere transmitir Alex Ferreira con Elefante?

Alex Ferreira apuesta aquí por un sonido más vibrante y lleno de color. El tema mezcla el afrobeat y el art-pop latino del siglo XXI, que convierte la fragilidad emocional en una experiencia bailable.

Aunque "Elefante" funciona como una pieza independiente, también es la puerta hacia un proyecto mayor. El dominicano grabó alrededor de treinta canciones para este nuevo disco —del que solo diez verán la luz— y el sencillo, afirma, "sirve como brújula, anunciando una etapa más expansiva, rítmica y aventurera".

Con este lanzamiento, Alex Ferreira inaugura una conversación nueva consigo mismo y con su audiencia y de eso y más habló con Diario Libre vía telefónica desde México.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/30/imagen-alexferreira-57-1-2396a654.jpg El tema "Elefante" mezcla el afrobeat y el art-pop latino.

—¿Qué nos quieres regalar con estas letras de "Elefante"?

Es como el elefante en la habitación, esa expresión que usamos cuando decidimos hablar de cosas más banales para no hablar de lo que realmente importa.

Habla de esa atención en la comunicación. También en el sentido de la relación de pareja, de la amistad, y se puede llevar a lo social. En definitiva, son esas palabras que no se dicen y que pesan un poco más.

Ya que la letra es profunda y reflexiva, con la música quise que fuera más divertida y con más color que lo que yo venía haciendo últimamente. "Elefante" es el primer sencillo del disco que va a salir en marzo de 2026. Grabé alrededor de 30 canciones, de las cuales van a salir 10.

¿Qué ritmos podemos esperar en el próximo disco de Alex Ferreira?

Yo siempre intento fusionar; nunca estoy haciendo algo meramente puro. Sería más fácil si hiciera diez bachatas, pero siempre intento buscar qué le queda bien a cada canción.

Soy muy melómano, entonces se me hace muy fácil salirme de un género y pasarme a otro. El disco es un poco así, un resumen de todo lo que he venido haciendo en los últimos años.

—¿Cómo te defines?

Soy cantautor. Y lo que tienen los cantautores a su favor es precisamente eso: su compromiso es con la letra y la melodía; el común denominador es la voz y la manera en que lo dicen.

—¿Qué respondes cuando buscan encasillarte?

Cuando me necesitan encasillar o tienen que buscar un disco mío en la tienda, pues estaré en la sección de música de autor. Cuando me nominaron al Latin Grammy lo hicieron en "Mejor álbum cantautor".

No es algo que pida, pero entiendo que las etiquetas en la industria no se pueden evitar. Y eso: soy cantautor.

—¿Cómo has ido introduciendo lo dominicano en tu obra artística a lo largo de tu carrera?

El Caribe es una región del planeta muy rica en música. Siempre que meto una clave, un guaguancó, un pambiche, una bachatica, algo de eso tiene. Mi canción más escuchada es "Ven que te quiero ver" y es una especie de pambichito.

Siempre la toco y siempre tiene ese sello que solo los caribeños sabemos hacer. Lo mismo cuando toco una bachata como "Me la saludan": siempre que nos movemos en ese territorio, yo me siento en casa. Es como una ropa que te queda bien.