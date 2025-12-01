Covi Quintana inicia residencia "El colmado" este domingo

La cantautora dominicana Covi Quintana se prepara para iniciar su residencia "El colmado". ( FUENTE EXTERNA )

La cantautora dominicana Covi Quintana iniciará su gira de conciertos El colmado este domingo 7 de diciembre con escenario en Casa de Teatro y con invitados especiales como Andrés Cepeda, desde Colombia; el dominicano Pamel y Juan Vegas desde Venezuela.

Con cuatro conciertos pautados para los domingos 7, 14, 21 y 28 de diciembre, bajo la producción de ceteinvita y Focus Entertainment, la artista promociona sus nuevos sencillos, la bachata No Te Kille, el pambiche Temblor y tierra y el merengue Corazón temblando, los cuales de desprenden de su nuevo disco, el cual estrenará a principios del 2026 con 9 temas de su autoría.

"No aguanto llegar a casa con mi gente y el calor de mi público para tocar por primera vez estas canciones del nuevo álbum y armar esta fiesta en grande como nosotros los dominicanos sabemos hacer", dijo la artista sobre estos conciertos.

Cabe destacar que Los colmados abarcan un concepto alineado con el disco de la artista, enfocado en ofrecer una experiencia inmersiva en la cual los seguidores de la artista podrán sumergirse en la vivencia creativa de Covi Quintana al crear este nuevo disco.

La artista agregó, sobre el repertorio, que "todas mis canciones van a estar con arreglos tropicales de nuestra cultura el merengue y la bachata. Quiero que la gente sienta que nunca me he ido de casa".

Además, tendrá invitados especiales todos los domingos, torneo de dominó con premios desde las 6:00 de la tarde, brindis sorpresas con productos dominicanos y puro gozo y baile.

Las boletas están a la venta en coviquintana.com

