×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Música

VIDEO | Norma Escaño deslumbra en DGT y asegura su pase a la siguiente fase

Con apenas 15 años, la joven de Pedro Brand conquistó al público y a los jueces con una voz que rindió homenaje a Rubby Pérez

    Norma Escaño llegó a la tercera edición de Dominicana´s Got Talent sin imaginar que su audición se convertiría en un momento inolvidable. Ese día no solo celebraba su cumpleaños número 15, también sorprendió a todos con una interpretación poderosa de "Volveré", de Rubby Pérez, que le valió nada menos que cuatro "sí" de los jueces.

    Con una mezcla de nervios y emoción, Norma confesó que fue su propio talento -y el apoyo incondicional de sus padres- lo que la impulsó a presentarse en el escenario de DGT.

    Expandir imagen
    Infografía
    La joven Norma Escaño llegó a DGT acompañada de su madre. (DIARIO LIBRE)

    "Mis papás siempre me dicen: tú vas ahí y tú tienes que darle con todo", cuenta entre risas, demostrando la chispa que la caracteriza.

    Homenaje a Rubby Pérez

    Su audición se sintió como un homenaje vibrante a un ícono del merengue, y eso era justamente lo que buscaba. "Quería que el público sintiera lo que transmite la canción, que sintieran su energía. Rubby Pérez fue un gran artista, y me encantó poder llevar su música a esta generación", explica.

    Para Norma, la música es mucho más que una afición: es refugio, compañía y motor. "La música es todo para mí. Si tengo un mal día, si algo no sale bien en la escuela... canto, y la musa llega", dice con una sonrisa.

    Con el empuje de DGT, se ve avanzando en el mundo artístico: trabajando en sus covers, preparando su primera producción y soñando en grande. Si resultara ganadora del premio, ya tiene un plan claro: invertir en su pequeño emprendimiento, financiar un proyecto personal y ahorrar para el futuro.

    La fe también ocupa un lugar central en su vida. "Dios es quien guía mi propósito", afirma convencida.

    A otros jóvenes que sueñan con brillar en la música, les deja un mensaje sencillo pero poderoso: "Si tienes un talento, muéstralo. No es cuando tú quieras, es cuando Dios decida. Pero cuando llegue ese momento, brilla con todas tus fuerzas".

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.