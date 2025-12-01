Norma Escaño llegó a la tercera edición de Dominicana´s Got Talent sin imaginar que su audición se convertiría en un momento inolvidable. Ese día no solo celebraba su cumpleaños número 15, también sorprendió a todos con una interpretación poderosa de "Volveré", de Rubby Pérez, que le valió nada menos que cuatro "sí" de los jueces.

Con una mezcla de nervios y emoción, Norma confesó que fue su propio talento -y el apoyo incondicional de sus padres- lo que la impulsó a presentarse en el escenario de DGT.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/161025-dominicanas-got-talent-04-3964608d.jpg La joven Norma Escaño llegó a DGT acompañada de su madre. (DIARIO LIBRE)

"Mis papás siempre me dicen: tú vas ahí y tú tienes que darle con todo", cuenta entre risas, demostrando la chispa que la caracteriza.

Homenaje a Rubby Pérez

Su audición se sintió como un homenaje vibrante a un ícono del merengue, y eso era justamente lo que buscaba. "Quería que el público sintiera lo que transmite la canción, que sintieran su energía. Rubby Pérez fue un gran artista, y me encantó poder llevar su música a esta generación", explica.

Para Norma, la música es mucho más que una afición: es refugio, compañía y motor. "La música es todo para mí. Si tengo un mal día, si algo no sale bien en la escuela... canto, y la musa llega", dice con una sonrisa.

Con el empuje de DGT, se ve avanzando en el mundo artístico: trabajando en sus covers, preparando su primera producción y soñando en grande. Si resultara ganadora del premio, ya tiene un plan claro: invertir en su pequeño emprendimiento, financiar un proyecto personal y ahorrar para el futuro.

La fe también ocupa un lugar central en su vida. "Dios es quien guía mi propósito", afirma convencida.

A otros jóvenes que sueñan con brillar en la música, les deja un mensaje sencillo pero poderoso: "Si tienes un talento, muéstralo. No es cuando tú quieras, es cuando Dios decida. Pero cuando llegue ese momento, brilla con todas tus fuerzas".