La merenguera Miriam Cruz se adueña de la Navidad con 29 presentaciones

Miriam Cruz, una de las figuras más queridas e influyentes del merengue dominicano, compartió este lunes en Instagram la extensa gira artística que desarrollará durante el mes de diciembre, una agenda que confirma su vigencia y el sólido respaldo del público. La programación abarca actividades públicas y privadas en distintas provincias del país y se extenderá hasta enero de 2026.

En su publicación, la artista expresó: "Mi gente hermosa, aquí les comparto con mucho cariño mi agenda de diciembre. Un mes lleno de música, alegría y encuentros que me ilusiona vivir junto a ustedes". El mensaje estuvo acompañado de un diseño con cada una de las fechas y escenarios donde se estará presentando.

La respuesta no se hizo esperar. Entre los comentarios más destacados estuvo el del laureado cantautor Juan Luis Guerra, quien escribió: "Querida Miriam, bendiciones para ti y los tuyos. Un fuerte abrazo. El gesto fue celebrado por los seguidores de la intérprete, quienes resaltaron la calidad y trayectoria de ambos artistas".

La agenda de diciembre 2025 de Miriam Cruz incluye presentaciones en La Romana, San Francisco de Macorís, Santiago, Bonao, Punta Cana, Santo Domingo, Puerto Plata, Higüey, Las Matas y otras localidades. También suma múltiples fiestas privadas que evidencian la fuerte demanda por su espectáculo en la temporada navideña.

¿Qué eventos destacados incluye la gira y cómo continúa en 2026?

La programación arranca el 2 de diciembre en el Parque de Navidad de La Romana y continúa el día 5 en el Parque Central de San Francisco. A esto se suman presentaciones en el Centro Español de Santiago, el Colegio San Francisco de Asís, el Salón de las Fuerzas Armadas, el Parque de Navidad de Bonao, así como actuaciones en hoteles, clubes y espacios corporativos.

La gira continuará en enero de 2026 con actuaciones en Mao, Puerto Plata, San Souci y un concierto internacional en Ecuador, programado para el día 17. Estos compromisos refuerzan el alcance regional de la artista y su posicionamiento fuera del país.

La agenda de la artista reafirma que no hay fiesta sin merengue, lo que evidencia la fortaleza del género declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Su constante actividad, la cercanía con el público y el respaldo de colegas como Juan Luis Guerra reafirman la sólida trayectoria de Miriam Cruz y su presencia indiscutible en la escena musical dominicana.