El intérprete dominicano Manny Cruz presentó la tercera edición de su espectáculo en homenaje al Día del Merengue, esta vez en el Anfiteatro Luisito Martí del Parque del Este, en Santo Domingo Este, donde cientos de personas disfrutaron de un concierto gratuito cargado de nostalgia y energía.

El alcalde de Santo Domingo Este estuvo presente en la actividad, respaldando la iniciativa cultural del artista, que cada año dedica un montaje especial al ritmo que identifica a la República Dominicana.

Esta tercera edición continúa la ruta que Manny ha construido desde 2023 con este proyecto:

Puerto Plata (2023)

Baní (2024)

Costa del Faro / Santo Domingo Este (2025)

En esta ocasión, el show estuvo inspirado en los años 80 y 90, con una puesta en escena que recreó la estética, el sonido y la esencia de las grandes orquestas del merengue de esa época.

El artista interpretó una recopilación de éxitos y rindió homenaje a figuras emblemáticas como Fernando Villalona, Aramis Camilo, Sergio Vargas y Wilfrido Vargas.

Durante el espectáculo, Manny Cruz interactuó intensamente con el público, incluso lanzándose hacia ellos en un momento eufórico que provocó ovaciones y aplausos.

Un sueño cumplido

En medio del concierto, el artista compartió palabras de agradecimiento y emoción, destacando que este evento representa la realización de un sueño que tuvo desde niño.

"Nuestra cultura, nuestra identidad... De verdad, este es el tercer año que hago este concierto. Empecé en Puerto Plata en 2023, en 2024 fue en Baní y este 2025 le tocó a Costa del Faro, Santo Domingo Este. Le doy gracias al Señor por hacer esto posible y a todo el equipo. Hoy estoy cumpliendo un sueño más. Todo ha sido a base de merengue puro, de güira y tambora", expresó.

El artista recordó que desde los 9 o 10 años soñaba con tener una orquesta de merengue "con un frente como los de los 80 y los 90". Su propuesta, titulada "2080", busca precisamente mezclar esa esencia tradicional con elementos modernos.

Durante la noche presentó a los músicos que conforman su frente de orquesta e interpretó los temas incluidos en su álbum homenaje.

El espectáculo concluyó al ritmo de "El motor" entre aplausos y celebraciones, reafirmando la apuesta del artista por mantener vivo el merengue y llevarlo a las nuevas generaciones.