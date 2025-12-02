"Better Late Than Never" de Romeo Santos y Prince Royce debuta #1 Global en Spotify

Romeo Santos y Prince Royce alcanzaron el #1 Global en Spotify con su primer álbum conjunto, "Better Late Than Never". ( FUENTE EXTERNA )

La bachata celebra un nuevo triunfo global. Romeo Santos y Prince Royce alcanzaron el #1 Global en Spotify con su primer álbum conjunto, "Better Late Than Never", un logro histórico que consolida a ambos artistas como los principales embajadores del género a nivel internacional.

El proyecto, mantenido en secreto durante casi siete años, fue presentado por todo lo alto en una exclusiva escucha en el Madison Square Garden de Nueva York, donde los dos cantantes, nacidos en el Bronx y de raíces dominicanas, compartieron escenario ante miles de fanáticos.

El álbum, compuesto por 13 canciones, combina la bachata tradicional con influencias de R&B, afrobeat y pop tropical, dando vida a un sonido moderno sin perder la esencia romántica que caracteriza a ambos intérpretes.

Entre los temas más comentados se encuentran "Lokita por mí", "Jezabel", "Encerrados" y "La última bachata", cada uno explorando distintas facetas del amor, la pasión y el desengaño.

Química entre artistas

Durante la presentación, Santos y Royce demostraron su química artística en un escenario ambientado como una calle neoyorquina, con guiños a la cultura latina que los vio crecer. Entre bromas, complicidad y versos cargados de picardía, anunciaron que esta unión musical podría dar pie a una gira internacional, algo que sus seguidores esperan con fervor.

Con "Better Late Than Never", la bachata vuelve a situarse en el centro del panorama mundial, reafirmando su poder de conexión y su evolución sonora.

Para Santos y Royce, este #1 no solo representa un éxito comercial, sino también un homenaje a sus raíces y a una comunidad que sigue haciendo historia en la música global. "Este disco", dijo Santos, "es una celebración de lo que somos y de lo lejos que hemos llegado".