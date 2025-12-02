Amaury Pérez regresa a Santo Domingo con concierto íntimo el 18 de diciembre

Amaury Pérez regresa al país para realizar un concierto en Lungomare. ( SUMINISTRADA )

Amaury Pérez regresa a Santo Domingo para un concierto íntimo el jueves 18 de diciembre a las 8:00 de la noche en Lungomare Bar & Lounge, un espacio que continúa consolidándose como escenario para grandes figuras de la música latinoamericana.

El evento cuenta con la producción de Alexis Casado.

Con una trayectoria que supera las cinco décadas, Amaury Pérez es una de las voces más influyentes de la canción de autor en Cuba y Latinoamérica.

Temas como Acuérdate de abril, Hacerte venir, Murmullos y No lo van a impedir han marcado generaciones y lo han convertido en un referente de sensibilidad poética, compromiso artístico y autenticidad musical.

Detalles del concierto de Amaury Pérez en Santo Domingo

El concierto en Lungomare promete un recorrido por las obras más emblemáticas del artista, así como interpretaciones especiales que conectan con su sello intimista.

Será una presentación diseñada para disfrutar en cercanía, acompañada de la calidez del público dominicano, que históricamente ha mostrado un fuerte vínculo con la música de Amaury.

La producción destaca que esta función permitirá apreciar al cantautor en su formato más puro: guitarra, voz y emoción. Una oportunidad única para los amantes de la trova, la poesía musical y el repertorio clásico latinoamericano.

Amaury Pérez y su legado musical en la canción de autor

Este encuentro musical reafirma el compromiso de Lungomare con la promoción del arte y la apertura de espacios para la canción de autor, brindando a la ciudad una plataforma para disfrutar de propuestas de alto valor artístico. Amaury Pérez llega para ofrecer una velada de emoción, nostalgia y música que perdura en el tiempo.