Caramelos de Cianuro sacude Santo Domingo en una noche cargada de energía y nostalgia

La noche del pasado domingo 30 de noviembre, el Hard Rock Café Santo Domingo vibró al ritmo de Caramelos de Cianuro en un concierto que reunió a cientos de fanáticos dominicanos y a una masiva representación de la diáspora venezolana.

Fue una velada íntima, intensa y profundamente emotiva que celebró lo mejor del rock latinoamericano.

Desde tempranas horas, largas filas rodearon el recinto. El público aguardaba con entusiasmo el regreso de la icónica banda liderada por Asier Cazalis y Pavel Tello, pilares del rock venezolano con más de 35 años de trayectoria.

A las 9:30 p.m., cuando el recinto quedó a oscuras, un estallido de aplausos marcó el inicio de un espectáculo que superó los 90 minutos y confirmó que la agrupación mantiene intacta su fuerza escénica.

No hubo mejor manera de comenzar que con el clásico que los impulsó a la fama: "Martillo". Desde ese primer golpe de energía, la intensidad no bajó. La banda siguió con su hit "2 Caras 2 Corazones", desatando una ola de nostalgia entre los presentes, quienes corearon cada verso con fervor.

La banda tocó los temas Las Estrellas", "Retrovisor", "Átame" y "Verónica".

A lo largo del show, Caramelos repasó sus himnos más representativos de su etapa de rock crudo y directo, interpretando temas como "Las Estrellas", "Retrovisor", "Átame" y "Verónica".

Clásicos y nostalgia

La banda ofreció un concierto de 90 minutos.

También incorporaron su faceta más melódica y alternativa con canciones como "A Casa", "Escalofrío" y "Que el Desayuno Espere", pertenecientes a su producción discográfica más reciente, "Control". Esta combinación de sonidos reafirmó su versatilidad y su capacidad para conectar con distintas generaciones.

Los grandes clásicos no faltaron y fueron entonados con fuerza por un público que llenó el recinto de energía: "Rubia Sol, Morena Luna", "Sanitarios", "El Último Polvo" y "Flor de Fuego" formaron parte de un repertorio celebrado a puro pulmón.

Fue un recorrido completo por las distintas etapas de su carrera, que demuestra por qué Caramelos de Cianuro sigue siendo una referencia imprescindible del rock latino.

La producción del espectáculo estuvo a cargo de Auras Society, en alianza con PAK Productions, quienes entregaron un montaje de estándares internacionales: sonido impecable, iluminación precisa y una logística que permitió un concierto fluido, dinámico y visualmente memorable.

Con esta presentación en Santo Domingo, la banda cerró oficialmente su gira internacional 2025, dejando solo tres fechas pendientes en territorio venezolano.

Promesa de regreso y un nuevo disco en camino

Los organizadores y la agrupación adelantaron que Caramelos de Cianuro volverá a República Dominicana entre finales de 2026 e inicios de 2027 para presentar su nueva producción discográfica, cuya grabación iniciará en febrero de 2026.

El disco será producido por el reconocido venezolano Héctor Castillo, colaborador recurrente de la banda y uno de los nombres más influyentes del sonido rock latino contemporáneo. La grabación se llevará a cabo entre Texas y Londres, marcando una nueva etapa creativa para la agrupación.