Chayanne anuncia concierto en República Dominicana con su gira "Bailemos otra vez" en abril de 2026

Chayanne vuelve a encender la emoción en República Dominicana. Después de arrasar en los principales escenarios de América Latina con su exitosa gira "Bailemos otra vez", la superestrella puertorriqueña se prepara para conquistar Santo Domingo el próximo sábado 11 de abril de 2026, en el Estadio Quisqueya.

La producción del espectáculo estará en manos de César Suárez Jr. (CSJR Producciones), Pablo Pou (Pav Events) y Cárdenas Marketing Network, quienes prometen una noche inolvidable.

El Bailemos otra vez tour 2025 llegará con toda la energía que caracteriza a Chayanne: coreografías vibrantes, efectos visuales al más alto nivel y una banda en vivo que hará sentir cada canción como un verdadero espectáculo.

Y claro, el repertorio será una celebración a su trayectoria. Los fanáticos podrán cantar a todo pulmón clásicos como "Provócame", "Dejaría todo", "Torero", "Salomé" y su fenómeno reciente, "Bailando bachata", tema que se viralizó en redes y escaló rápidamente en plataformas digitales.

Un artista, varias generaciones

A sus más de 40 años de carrera, Chayanne sigue siendo una de las figuras más queridas de la música latina. Sus números en Spotify lo confirman: su audiencia principal, entre los 28 y 48 años, demuestra que su música sigue conectando con varias generaciones al mismo tiempo.

La gira toma su nombre de su más reciente álbum, "Bailemos otra vez", grabado en Miami.

Este proyecto incluye éxitos como "Te amo y punto" y "Bailando bachata", que no solo lideró la lista Tropical Airplay de Billboard, sino que también conquistó el primer lugar del Latin Airplay, un logro al que Chayanne regresó tras 16 años.

Para los fans ansiosos, la buena noticia es que las boletas en preventa estarán disponibles en Uepa Tickets desde el jueves 4 de diciembre a las 10:00 de la mañana, con un 15% de descuento para clientes del Banco BHD y Visa, hasta agotar existencias.

Prepárate, porque en abril... ¡volveremos a bailar con Chayanne!